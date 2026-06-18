La investigación acusa a los Charlines de entregar 92 kilos de cocaína a serbios del cartel de los Balcanes

José Benito Charlín Paz, con capucha, entrando a los juzgados este jueves. MARTINA MISER

Doce detenidos puestos a disposición judicial en persona y un decimotercero por videoconferencia desde Madrid generaron este jueves un especial ajetreo en el Juzgado 1 de Vilagarcía que a las 21.30 horas no había finalizado. Los detenidos debían responder de las acusaciones por narcotráfico y organización criminal que la Udyco de Pontevedra de la Policía Nacional les imputa. Dos integrantes de la familia Charlín figuran en lo más alto del organigrama delictivo según el procedimiento judicial que se conoce desde ayer tras levantarse el secreto de sumario.

Leer más: Los Charlines enviaban grandes alijos de cocaína en coche a Madrid y Portugal

La documentación revela igualmente presuntos pecados penales que podrían acabar en condena. Y es que los considerados cabecillas, José Benito Charlín Paz, apodado Nino, y su mellizo Gabriel, conocido por Chuchi —hijos de José Benito Charlín Gama y sobrinos del patriarca, Manuel, ambos fallecidos— aparecen señalados en las diligencias como los responsables de entregar 92 kilos de cocaína para cargar en un coche con destino a Madrid.

Los compradores era ciudadanos afincados en la capital, pero de nacionalidad serbia; integrantes del cartel de los Balcanes, un holding internacional del crimen organizado que lo mismo trafica con esos 92 kilos de cocaína que vende arsenales de armas, se lucra con las apuestas o la trata de mujeres.

La familia del joven de Cambados que murió de un disparo de un policía durante un registro se manifestó delante del juzgado MARTINA MISER

Los 92 kilos se decomisaron en mayo a bordo de un coche que circulaba por la A-52 a la altura de Verín. El coche fue sometido a un control aparentemente rutinario, ya que en realidad el vehículo estaba marcado desde que cargaron la mercancía y emprendió el viaje en las Rías Baixas. Pero esta aprehensión, aunque resulta la mayor, no fue la única. La primera pesó un kilo y se requisó a principios del 2025. La segunda, a finales del mismo año, pesó siete kilos, también de cocaína, y a mayores 30 kilos de hachís. Al inicio del pasado mayo cayeron los 92 kilos, y a finales del mismo mes tres kilos mas.

En total, 103 kilos de cocaína y 30 de hachís, pero lo realmente importante de la operación es la relevancia de los considerados pesos pesados de la organización en el negocio del narcotráfico en O Salnés. Ambos Charlines demostraron, según la investigación, no solo relaciones con organizaciones internacionales para vender grandes cantidades de cocaína y una estructura y personal para transportarla. También, presuntamente, evidenciaron acceso a los grandes alijos que se descargan en las costas de su ría natal.

Mientras los acusados prestaban declaración, familiares del investigado muerto de un disparo involuntario durante un registro por un agente se concentraron para protestar frente a los juzgados de Vilagarcía.