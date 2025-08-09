El fuego devora una nave de almacenamiento de los fabricantes de Ratibrom en Vilagarcía y obliga a desalojar 22 viviendas

A. T.

En abril de 2019, un voraz incendio destruyó una de las naves que Impex Europa posee en el polígono de Trabanca-Badiña, en Vilagarcía. El incidente acaba de repetirse, en esta ocasión con uno de los almacenes que la compañía que fabrica el conocido raticida Ratribrom gestiona en la parroquia de Rubiáns, también en la capital arousana. Las llamas, visibles desde larga distancia, y una espesa columna de humo que brota a borbotones constituyen indicios claros del volumen del siniestro, cuya gravedad se incrementa por el hecho de que en el entorno de las instalaciones se sitúan varias viviendas, una de las cuales está muy próxima al foco del fuego, que han sido desalojadas como primera medida de precaución. Preocupa también la presencia de una gasolinera en las inmediaciones.

Los servicios de bomberos de Vilagarcía, Ribadumia y Baixo Miño, el Servicio Municpial de Emerxencias, efectivos de Medio Rural, el grupo de Apoyo Logístico (GALI), que movilizó una cisterna de gran capacidad para reforzar las tareas de extinción, se aplican a fondo en el control del incendio con la colaboración de la Policía Local y Nacional de Vilagarcía y de la Guardia Civil. De hecho, el último tramo de la N-640, la avenida de Rubiáns, que canaliza el tráfico de entrada y salida hacia Pontevedra, ha tenido que ser cortado debido a la magnitud del fuego, que se inició hacia las once de la mañana. Los puntos de desvío están situados en la rotonda de Larsa y el acceso al Hospital do Salnés. Así sigue a las dos de la tarde.

El hecho de que Impex Europa trabaje con productos químicos añade un especial cuidado a las tareas de extinción, aunque la propia empresa y el Concello de Vilagarcía confirman que los materiales afectados por las llamas no son tóxicos. Se trata de una nave logística en la que la compañía mantiene la mercancía que está a punto de ser distribuida.

En las cercanías del almacén comienza a caer ceniza y se escuchan ligeras explosiones. Por ello, los responsables municipales recomiendan a los vecinos de la zona que no abran sus ventanas. De hecho, han sido desalojadas 22 viviendas. Salvo uno, todos los establecimientos comerciales que funcionan en la zona han cerrado la puerta. Si algo positivo ha traído la pandemia es la conversión de las mascarillas en un objeto de uso corriente, siempre a la mano. La precaución también ha llevado a la gente a proveerse de ellas y distribuirlas. Los empresarios del entorno están poniendo a disposición de los servicios de intervención los medios de los que disponen, desde mangueras a puntos de captación de agua. Dos horas después de que se declarase el incendio, la columna de humo comienza a remitir.

La Consellería de Medio Ambiente, que ya en el 2019 supervisó la situación, está también informada a efectos de control del siniestro y del agua que se está empleando en su extinción.