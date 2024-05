O BNG reúnese coa pesca e o marisqueo na Illa: «Coidar o mar é coidar da xente»

Serxio González

O futuro dun sector crucial para a economía galega, que cada ano xera 850 millóns de euros en salarios, con 69.000 empregos directos e 120.000 postos de traballo indirectos, dentro dun esquema produtivo no que a ría de Arousa concentra a terceira parte do seu peso. Este é o argumento co que unha ampla comitiva do BNG do Salnés se reuniu onte con representantes da pesca e o marisqueo. O tenente de alcalde de A Illa, Manuel Suárez, que exercía como anfitrión dos seus compañeiros, subliñou a importancia de que Ana Miranda, número tres da coalición Ahora Repúblicas, volva facer valer en Bruxelas a voz do mar galego logo das eleccións europeas do 9 de xuño.

A deputada Montserrat Prado lembrou que o Parlamento europeo adopta decisións trascendentes, nas que en moitas ocasións «o peso político sitúase por riba do peso produtivo». A súa foi unha reflexión directa encol do desenvolvemento negativo que as políticas comunitarias teñen imprimido a Galicia, que ingresou no mercado común coma a «primeira potencia pesqueira» do continente. Prado apostou por dúas medidas concretas no nome do BNG: «A consecución para Galiza da categoría de zona altamente dependente da pesca e a protección e recoñecemento da pesca artesanal e de baixura».

Roxelio Santos, mariñeiro de Porto do Son, forma parte da mesma candidatura nacionalista, na que o Bloque ten papeleta propia. «Non queremos en Bruxelas señoritos de Suíza, de Madrid ou de Pontevedra, queremos xente traballadora coma Ana Miranda», proclamou Santos, quen lembrou o papel da eurodeputada do BNG en conflitos coma os das minas de San Finx e Touro, ou da planta de Altri, de recente actualidade logo da multitudinaria manifestación que o domingo rexeitou o proxecto da pasteira en Palas de Rei. El foi quen deu coa frase do día: «Coidar o mar é coidar da xente».

Mitin en Vilagarcía. O mércores, 28 de maio, a candidata Ana Miranda e a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, estarán na praza de Galicia de Vilagarcía xunta a deputada Montserrat Prado e ao portavoz na capital arousá, Xabier Rodríguez.