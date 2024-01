La moción de censura este mediodía en la Mancomunidade, en el aire

MONICA IRAGO

La Mancomunidade do Salnés cambiará hoy al mediodía de presidente solo seis meses después de la reelección en el cargo de la alcaldesa socialista de Meis, Marta Giráldez. Eso, de no salir adelante las medidas cautelares solicitadas prácticamente en el tiempo de descuento por el PSdeG-PSOE para intentar evitar la celebración del pleno extraordinario que debatirá la moción de censura presentada por los representantes del Partido Popular y las dos formaciones independientes de Meaño, con David Castro como candidato.

A poco más de 24 horas para el inicio de la sesión plenaria convocada el pasado 10 de enero por la secretaria del ente supramunicipal a petición de los 14 firmantes de la moción de censura, el alcalde de Cambados y miembro de la junta de la Mancomunidade do Salnés, Samuel Lago, registró en la mañana de ayer el contencioso-administrativo en contra de la iniciativa de la formación conservadora y sus aliados meañeses. Un recurso presentado en el Juzgado Decano de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra en el que, más allá del fondo de la cuestión, se solicita la suspensión del pleno de hoy hasta que el tribunal no sustancie si la moción de censura es un recurso aplicable a la Mancomunidade, en tanto no figura en la redacción literal de sus estatutos.

Unas horas después, a las dos de la tarde, acompañado del alcalde socialista de A Illa de Arousa, Luis Arosa, y de Marta Giráldez, Lago se presentaba en la oficia de la secretaria de la Mancomunidade do Salnés requiriendo a la funcionaria la paralización del pleno programado para este mediodía en la sala de juntas del edificio de Exposalnés, en Cambados. Los tres presentaron un escrito en el que también figuran los nombres de los otros dos alcaldes socialistas de la comarca y miembros del comité ejecutivo del ente supramunicipal, José Antonio Cacabelos, de O Grove, y Alberto Varela, de Vilagarcía de Arousa.

Con su escrito a la secretaria, los socialistas pusieron en marcha su segunda maniobra para intentar bloquear la moción de censura conservadora. En este caso, argumentando: «A vista de que de celebrarse o pleno sen esperar á resolución xudicial poderíanse causar prexuízos irreparables é polo que os asinantes —del escrito— veñen a solicitar a suspensión da celebración do pleno, en tanto en canto o xulgado non se pronuncie sobre as medidas cautelares».

Al cierre de esta edición en el PSdeG-PSOE seguían pendientes de noticias tanto del Juzgado Decano de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra como de la secretaria de la Mancomunidade do Salnés. De no haber pronunciamiento previo, o ser este negativo, llegadas las 12 horas de hoy los 27 integrantes de la junta de representantes de los nueve concellos que integran la Mancomunidade do Salnés procederán a la celebración del pleno que debatirá la moción de censura propuesta por los once vocales del Partido Popular en la misma y apoyada por el alcalde y líder de Veciños de Meaño, Carlos Viéitez, uno de sus ediles y del cabeza de cartel electoral de Meaño Independiente, José Aspérez.

Fue el cambio de posición de este último, tras desbaratar el BNG su nombramiento como vicepresidente de la Mancomunidade do Salnés a la par de la reelección de Marta Giráldez en la presidencia, lo que ha propiciado el cambio de mayoría en el ente supramunicipal. Aspérez se sintió despreciado por la falta del indispensable respaldo de un BNG que le había facilitado su asiento en la Mancomunidade pero que aspiraba a ocupar la vicepresidencia que el PSOE de Giráldez le pretendía entregar al meañés a cambio de su voto. De prosperar la moción conservadora, Aspérez no será vicepresidente, sino presumiblemente responsable del área de turismo del ente.

Sabela Fole muestra la extrañeza del PP por la tardanza del recurso socialista

En el Partido Popular daban prácticamente por hecha ayer la celebración en el día de hoy, desde las 12 del mediodía, del pleno extraordinario que debatirá y someterá a votación la moción de censura con la que pretende desbancar a la socialista Marta Giráldez de la presidencia de la Mancomunidade do Salnés en favor de David Castro. Más allá de su convicción de que la reforma de los estatutos aprobada en el año 2015 con el conservador Gonzalo Durán al frente del ente supramunicipal incorpora la figura de la moción de censura como un instrumento político válido, Sabela Fole, llamada a convertirse en vicepresidenta de la Mancomunidade do Salnés, dudaba de los tiempos manejados por el PSOE.

Abogada como la socialista Marta Giráldez, la líder de la oposición municipal en la corporación de Cambados considera que el contencioso-administrativo registrado ayer por el PSOE en el juzgado decano de Pontevedra en la materia «está presentado ao límite para que as medidas cautelares —suspensión del pleno extraordinario sobre la moción de censura— sexan aceptadas antes da sesión de mañá—por hoy—». Y ello, explica Sabela Fole, porque tras el registro del recurso judicial este deberá entrar en el reparto de asuntos entre las distintas salas de los juzgados de lo contencioso-administrativo de la capital provincial, posteriormente, el titular del tribunal al que le toque el asunto verificará que el recurso cumpla todos los requisitos formales para su admisión a trámite y solo después valorará si concede o no las medidas cautelares. Así las cosas, es probable que la suspensión o celebración del pleno hoy dependa del criterio de la secretaria de la Mancomunidade.