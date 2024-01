El PSOE registra en el juzgado de lo contencioso-administrativo de Pontevedra su solicitud de paralización de la moción de censura en la Mancomunidade do Salnés

Los alcaldes socialistas de A Illa, Luis Arosa, Meis, Marta Giráldez (actual presidenta de la Mancomunidade do Salnés) y Cambados, Samuel Lago, en el momento de proceder a presentar la solicitud de paralización del pleno de la moción de censura a la secretaria del ente Mónica Irago

El PSdeG-PSOE registró en la mañana de este lunes en los juzgados de Pontevedra el recurso contencioso-administrativo anunciado contra la moción de censura con la que el Partido Popular pretende sustituir al frente de la Mancomunidade do Salnés a la socialista y alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, por el regidor de Ribadumia, David Castro. Un recurso que incluye la solicitud de la suspensión cautelar de la sesión en la que mañana martes, desde las 12 horas, se debatirá y votará la iniciativa del partido conservador con el apoyo de los dos representantes de las dos formaciones independientes de Meaño, Veciños de Meaño, encabezado por el alcalde Carlos Viéitez, y Meaño Independiente, con José Aspérez al frente.

Los socialistas entregaron además una solicitud de suspensión de la asamblea del pleno de la Mancomunidade fijada para mañana a la secretaria del ente, responsable de las convocatorias del mismo, acompañando su escrito de una copia del recurso contencioso-administrativo tramitado horas antes en la capital provincial.

Como han venido haciendo el último medio año, los socialistas defienden que la figura de la moción de censura no tiene cabida en la Mancomunidade do Salnés, al no aparecer recogida literalmente en sus estatutos. Un argumento que desde el PSOE han venido reiterando prácticamente desde la sesión de reelección de Marta Giráldez como presidenta, una vez que Aspérez quedó sin la vicepresidencia prometida por los socialistas por la negativa del BNG a apoyar la cesión del cargo al independiente meañés, que hace dos semanas sumaba su firma al escrito de la moción de censura para alcanzar la mayoría absoluta de 14.