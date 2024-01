El PSOE recurrirá la moción de censura popular en los tribunales al sostener que no tiene cabida legal en la Mancomunidade do Salnés

Marta Giráldez, presidenta de la Mancomunidade do Salnés Martina Miser

«Hai meses que escoitabamos que estaban manobrando, mesmo por boca de persoas do Partido Popular. O que non sabiamos é que ían presentala hoxe». La presidenta de la Mancomunidade do Salnés, la socialista Marta Giráldez, se manifestó visiblemente enfadada en su reacción pública pocas horas después del anuncio y registro de la moción de censura del PP para relevarla del cargo en favor del alcalde de Ribadumia, David Castro. Una moción cuyo argumentario por parte de la formación conservadora calificó de «lamentable», al tiempo que puso encima de la mesa la limpieza de las motivaciones tras el cambio del signo del voto de las dos formaciones independientes de Meaño respecto al pleno de su investidura, el 12 de agosto del año pasado. Desde el PSOE, que mañana dará una rueda de prensa sobre la cuestión, adelantan su intención de presentar batalla legal por considerar que la moción de censura no tiene cabida legal en la Mancomunidade do Salnés.

«Cando se presenta unha moción de censura é para censurar unha xestión» y, sostiene Giráldez: «Nos catro anos e un mes que levo no cargo incrementáronse todos os servizos que presta a Mancomunidade aos seus concellos e veciños e engadíronse outros novos: cunha orientadora laboral, un servizo de control de verquidos ou un mestre composteiro».

La también alcaldesa de Meis refutó los dos grandes argumentos expuestos apenas tres horas antes por David Castro para defender el intento por sustituirla en la presidencia de la Mancomunidade. Por un lado, apunta: «David Castro di que os maiores investimentos na Mancomunidade viñeron da man do PP. Minte ou non se enterou. O maior investimento na historia da entidade foi o Plan de Sostibilidade Turística arredor do Camiño de Santiago, de case 2,3 millóns de euros con fondos da Unión Europea, no meu mandato».

Respecto a la inestabilidad que en opinión del Partido Popular estarían generando en el ente supramunicipal los desencuentros entre el PSdeG-PSOE y el BNG en el pleno de la Mancomunidade, Marta Giráldez recuerda el sistema de funcionamiento de la agrupación de municipios: «O órgano de control e de xestión da Mancomunidade é a comisión executiva de alcaldes e aí non hai ninguén do BNG; somos cinco alcaldes do PSOE, tres do PP e un independente».

Así las cosas, la presidenta atribuye la maniobra del Partido Popular a dos razones: «Primeiro, preséntase para darlle un trofeo político a Rueda (presidente de la Xunta de Galicia) a cambio de comprar as vontades de quenes asinan a moción de censura non sendo do Partido Popular». En este punto, Marta Giráldez lanza la siguiente pregunta al aire: «Que se lles ofreceu ao alcalde de Meaño e a Aspérez (líder y representante de Meaño Independiente en la Mancomunidade) para asinar agora esta moción de censura? Que lles fixo cambiar agora o seu voto? (Carlos Viéitez, regidor meañés, se había abstenido en la elección de Giráldez y Aspérez votado a su favor en agosto)». La presidenta de la Mancomunidade añade en esta cuestión: «Dáme moita rabia que se xogue cos cartos dos veciños da comarca e da provincia».

Junto a lo anterior, Marta Giráldez atribuye la moción de censura a la intención del PP de «que se deixe de falar por uns días da catástrofe medio ambiental que asola as nosas costas», en referencia al vertido de pélets de plástico perdidos por un mercante frente a Portugal.

Giráldez señala que el PSOE estudiará mañana miércoles la moción con sus servicios jurídicos, pero adelanta que la intención de su partido es «levar a moción aos tribunais». Y ello, porque «hai unha xurisprudencia contraditoria» en el caso de las mancomunidades, con un último precedente, apunta, en La Rioja en al año 2006, en el «que se contemplou que non cabía a moción de censura porque non figuraba nos seus estatutos». Un criterio que también se aplicaría al caso de O Salnés en opinión, desvela Giráldez, del último especialista en la materia que el PSOE consultó, el pasado mes de octubre.