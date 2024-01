El Partido Popular registra una moción de censura con David Castro al frente para desbancar al PSOE de la Mancomunidade do Salnés

Momento en el que David Castro y compañeros del Partido Popular en la Mancomunidade registraron la moción para desbancar a la socialista Marta Giráldez Martina Miser

El Partido Popular recuperará en el plazo máximo de diez días la presidencia de la Mancomunidade do Salnés, con el alcalde de Ribadumia, David Castro. Esa es la previsión de la formación conservadora, que a primera hora de la tarde, pasadas las dos menos diez, registraba la correspondiente moción de censura contra la regidora socialista de Meis, Marta Giráldez. Una maniobra política de la que se veía hablando desde la misma toma de posesión de esta última, cuando el representante de Meaño Independiente, José Aspérez, se encontró con la sorpresa de no ser elegido vicepresidente pese a lo que había pactado con el PSdeG-PSOE, ante la negativa del BNG a votarlo por el no socialista a ceder un asiento a los nacionalistas en el ejecutiva del ente supramunicpal.

De hecho, ha sido el cambio de voto de Aspérez el que, sumado al del alcalde de Meaño y máximo responsable de Veciños de Meaño, Carlos Viéitez, el que ha permitido al PP presentar la moción, respaldada de este modo por 14 de los 27 integrantes del pleno de la Mancomunidade: los 12 del Partido Popular y los dos del par de formaciones independientes de Meaño.

Acompañado por los portavoces municipales de sus partidos en Vilagarcía de Arousa, Ana Granja, Cambados, Sabela Fole, y Meis, Marta Lucio, además de por el alcalde de Vilanova de Arousa y hasta el pasado verano presidente de la Mancomunidade, Gonzalo Durán, David Castro argumentó la presentación de la moción de censura contra Marta Giráldez «pola inestabilidade que vimos palpando nos últimos meses» ante las desavenencias que el PSdeG-PSOE y el BNG habrían venido mostrando “desde o minuto 1 do nomeamento da presidenta da Mancomunidade”.

Castro recordó que «o Partido Popular tivo máis de 8.000 votos máis no Salnés nas últimas eleccións municipais có PSOE e tamén un número maior cá suma dos votos do PSOE e do BNG».

«Esta moción», destacó el hasta el pasado mes de junio regidor independiente de Ribadumia y desde entonces alcalde por el PP, busca mejorar «a xestión dos grandes investimentos que precisa a comarca do Salnés», fundamentalmente en materia de abastecimiento de agua, además de continuar con el trabajo de Gonzalo Durán durante su presidencia en materia de turismo, que David Castro elogió.

Durán quiso tomar la palabra para defender, frente a la tesis del PSdeG-PSOE de que los registros de la Mancomunidade no permiten la presentación de una moción de censura, que esta figura sí es posible: «Los estatutos de la Mancomunidade se aprobaron bajo mi mandato e incluyen una disposición última en la que se recoge que todo lo que no figure en los estatutos se remita a la Ley de Régimen Local», que incluye la vía de la moción de censura. Unos estatutos que, resaltó el alcalde vilanovés, «fueron aprobados en el 2015 por unanimidad».

Sobre el cambio de voto de Aspérez, retirando su apoyo a Marta Giráldez para dárselo al PP, David Castro afirma que el meañés no ocupará la vicepresidencia que había pactado en su día con el PSOE y que dicho cargo recaerá en una persona del Partido Popular, cuya identidad no desveló.