Caballero busca la complicidad con el alcalde de Vilagarcía para el congreso del PSdeG

MONICA IRAGO

En plena celebración de San Roque, «Vilagarcía continúa sendo un exemplo de como se deben facer as cousas», expresó Gonzalo Caballero ayer, en relación con las medidas que se están tomando en la capital arousana para ganarle la batalla al coronavirus. El secretario xeral del PSdeG aprovechó la primera jornada de las fiestas para visitar al alcalde, Alberto Varela. Al encuentro acudieron el diputado socialista Julio Torrado, el senador Modesto Pose, el concejal Miro Serén y representantes del PSOE, del gobierno local y de varias agrupaciones de la comarca. Una de las claves de este encuentro se sitúa en el congreso que los socialistas gallegos celebrarán antes de que concluya el año. Caballero anunció una ponencia marco, desgranada en quince puntos, en los que la municipalidad tendrá un peso importante. En un gesto para atraer a los regidores con más tirón del puño y la rosa, serán el propio Varela y la alcaldesa de Betanzos, María Barral, quienes se encarguen de esta área.

El fortalecimiento del bienestar, a través de derechos sociales como la educación y la sanidad, el federalismo y el corte galeguista, así como el feminismo y el ecologismo, el compromiso con la Galicia rural, la juventud, la imagen de Galicia en Europa y el mundo, la calidad de las instituciones gallegas o la vertebración del territorio, añadió Caballero, estarán integrados en este proyecto.

El secretario xeral comenzó su intervención poniendo en valor la actuación de los concellos, «que son unha referencia en canto ás políticas públicas para a protección da cidadanía galega nestes tempos» y señaló en concreto el trabajo de los alcaldes socialistas, «que ofrecen unha resposta á veciñanza, ante o escapismo do Goberno da Xunta». El portavoz del PSdeG trasladó a los asistentes su preocupación por el puente de agosto, ante el limbo en el que se encuentra la normativa para la hostelería después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificase ayer que el certificado covid para acceder a la hostelería y al ocio nocturno no tiene vigencia.

Además de referirse al colapso de la plataforma para la solicitud de las autocitas y el frenazo en el ritmo de inmunización, debido a la falta de nuevas entregas de inyecciones, Gonzalo Caballero subrayó las listas de espera de atención primaria, que alcanzan en algunos municipio los 26 días. Ante esta situación, pide «que o goberno de Núñez Feijoo aprace as súas vacacións e ofreza unha resposta ante a incerteza que atravesa a cidadanía e sobre todo a hostalaría, aportando unhas medidas claras para a desescalada».

Alberto Varela se mostró agradecido por su elección como responsable del compromiso con la municipalidad, e hizo una reflexión acerca de la falta de explicaciones por parte de la Consellería de Sanidade. «Escoitei palabras bonitas por parte da Xunta, e agradézoas, pero a min o que me gustan son os feitos, e non se está escoitando os concellos antes de tomar calquera decisión. Non se trata de cores políticas, todos os alcaldes estamos de acordo neste problema».