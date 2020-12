Los pelos de Ayuso desatan la polémica entre la alcaldesa y las concejalas del PP

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia bea costa

cambadosa / la voz 30/12/2020 05:00 h

Isabel Díaz Ayuso ha logrado colarse en la actualidad nacional día sí y otro también. Hay quien incluso ve peligrar la proyección mediática de su líder, Pablo Casado, en favor de la presidenta madrileña, y no solo en las altas esferas del poder. De Ayuso se habló también el pleno celebrado el lunes en Cambados a instancias de la número dos del PP, Sabela Fole. La concejala tomó la palabra para reprocharle a la alcaldesa, Fátima Abal, un comentario que hizo a través de su perfil personal de Facebook en estos términos: «Vergüenza ajena me da esta mujer... esta es la categoría que tienen las políticas del PP, creo que no quieren a mujeres inteligentes para que no le hagan sombra a hombres como Rajoy».

Para el grupo popular es un comentario «ofensivo, inapropiado e está totalmente fóra de lugar» y reprochan a la socialista estas declaraciones frente a su discurso en defensa de los derechos de las mujeres. «Non hai nada máis machista que criticar a outra muller polo mero feito de selo. As mulleres, as políticas de Partido Popular e, en concreto, as mulleres que formamos parte da corporación, somos todas mulleres independentes, cunha carreira profesional e persoal que nos avala, cada unha no desempeño dos nosos traballos dos que afortunadamente vivimos e desenvolvemos con solvencia, sendo parte activa moitas de nós en distintos eidos como o educativo ou cultural», señala el partido vía comunicado.

«Parece mentira que dona Fátima Abal, que sempre pon tanto afán en non etiquetar ás persoas, despois pretenda xulgar a nosa capacidade intelectual e restarmos categoría por ter unha ou outra ideoloxía política en base a unha entrevista que dá a presidenta da comunidade de Madrid. Non queremos perder a ocasión de volver a lembrarlle que ningunha das concelleiras do grupo municipal de Cambados é mellor nin peor que ela e pedímoslle novamente respecto».

Por su parte, la alcaldesa no oculta su sorpresa por la airada reacción de las populares, a quienes acusa de hacer una lectura torticera de su comentario. Como dijo en pleno, reivindica su derecho a criticar a Ayuso o a cualquier otro político en su Facebook personal, que no corporativo ni institucional, matiza, y, en todo caso cree necesario contextualizar sus palabras. Sabía que su publicación del pasado 13 de diciembre podría traer cola, pero, pese a todo, no se resistió a dejar constancia de la indignación que le provocó ver a Isabel Díaz Ayuso saliendo en un periódico de tirada nacional haciéndose una sesión de fotografías atusándose el pelo y declarando: «Me visto y me peino sola».

En su opinión, una mujer en su posición y en plena segunda ola del covid-19 no debería prestarse a este tipo de reportajes. «Claro que defendo ás mulleres, pero iso non quere dicir que todas al mulleres sexan válidas para o cargo que ocupan. O feminismo é igualdade de oportunidades, e eu entendo que esta muller non ten capacidade para xestionar a pandemia en Madrid». La socialista esgrime que el estilismo de la presidenta no es un asunto de interés público y está molesta por que Ayuso «entre ao trapo» ante este tipo de cuestiones. «Iso si me parece machista e pouco intelixente. Eu non vexo a Feijoo falando na televisión de se se afeita ou viste só, véxoo falando do covid».

En todo caso, quiere aclarar que su alusión a las «políticas del PP» no iba dirigida a Sabela Fole y demás compañeras de corporación. «Eu cando falo de políticas refírome a mulleres que viven da política, que cobran un soldo, como é o meu caso».

Fátima Abal adelanta que no piensa retirar la publicación de su Facebook apelando a la libertad de expresión y recuerda que ella y su familia también fueron objeto de crítica en el perfil corporativo del PP de Cambados en varias ocasiones. «De min dixeron de todo e puxeron unha foto da casa da miña nai e non vin ningunha rectificación cando a fiscalía arquivou o caso», indicó.

«Coa que está caíndo, o que tamén me dá vergoña a allea é que o PP estea tan preocupado por un comentario meu persoal sobre Ayuso no Facebook, vese que non o estamos a facer tan mal».

Aprobadas las controvertidas cuentas de Cambados del 2019

«A Intervención do Concello de Cambados non conta con medios necesarios e suficientes para realizar a fiscalización e intervención previa de gastos de xeito eficaz». Esta es una de las conclusiones del informe de intervención a las cuentas del 2019 aprobadas el lunes por la noche en pleno extraordinario con los votos favorables del gobierno local (PSOE-Somos) y del BNG y Cambados Pode que entonces formaban parte de la coalición de gobierno. En todo caso, José Ramón Abal no dejó de hacer referencia al «demoledor» informe del servicio técnico que incluye 125 reparos en relación a la gestión económica del gobierno local. Intervenión indica que los expedientes son tramitados en un alto porcentaje de casos sin antelación suficiente para dejar margen para poder realizar un control eficaz y alude a «subvencións encubertas». El PP reiteró sus críticas por los 125 reparos mientras que el concejal de Economía, Xurxo Charlín, trató de restarle importancia a este tema y ayer avanzó que las cuentas del 2020 tendrán menos reparos (alrededor de 70).

El edil de Somos prefirió hacer énfasis en el superávit que dejaron las cuentas del 2019 (242.162 euros).

El grupo popular afronta su tercer relevo en lo que va de mandato

El grupo municipal del PP de Cambados afronta el tercer relevo en lo que va de mandato (año y medio). La vecina de San Tomé Mónica Peña tomó posesión como concejala el pasado lunes en sustitución de Nerea Pintos, que, a su vez, sustituyó a Martín González, que ocupaba el número cuatro de la candidatura y ni siquiera llegó a tomar posesión. La tercera baja será la de Mar Núñez, que concurrió a las elecciones en el puesto número siete de la candidatura presidida por Luis Aragunde y este mes dio a conocer su dimisión. Por orden de lista le correspondería ocupar su puesto a Carlos Trigo, si bien la decisión todavía no es definitiva. En caso de dar el sí, el popular podría tomar posesión en el próximo pleno ordinario.

Las tres renuncias se justificaron por motivos personales y laborales, lo cual Luis Aragunde respeta, «como non podía ser doutro xeito». El portavoz popular no deja pasar la ocasión de agradecerles su dedicación a la política municipal.