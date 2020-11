O Arousana perdoa e encadea o seu segundo empate

0

La Voz de Galicia

vilagarcía / la voz 17/11/2020 08:57 h

Mal negocio ese de perdoarlle a vida no fútbol a un rival que tes contra as cordas. No caso do Atlético Arousana, esa política custoulle o domingo dous puntos na súa visita ao Valladares. Un equipo ao que derrotaba 0-2 no descanso e que saíu vivo dun acoso sen conquista, con 2-2 como resultado final.

Belén, de disparo cruzado, e Míriam Señoráns, na execución dunha falta, puxeron o encontro en franquicia para o Atlético Arousana nos minutos 24 e 39. O Valladares recortou nos primeiros compases da reanudación nunha acción de córner, e resistiu ante as innumerables ocasións manifestas de gol das de Nando ata poder explotar a súa oportunidade para salvar un punto, no derradeiro minuto de partido nunha falta lateral.

Antía, Belén (María Fernández, min 61), Vanessa, Yasmín, Nuria, Nerea, María Vila (Sara, min 61), María da Vila (Yolanda, min 84), Itziar, Mónica (Nuria Otero, min 70) e Raquel.

Yei, Carla Falcón, Caro, Bárbara Sierra (Nerea, min 54), Diana (Melanie, min 82), Míriam Señoráns, Míriam Ríos, Ana, Belén, Adriana (Eva, min 74) e Bárbara (María Arufe, min 54).

GOLES: 0-1, min 24: Belén. 0-2, min 39: Míriam Señoráns. 1-2, min 53: Nerea. 2-2, min 89: María da Vila.

ÁRBITRO: Antonio Domínguez González. Amonestou as xogadoras locais María da Vila e Belén, e as visitantes Míriam Señoráns e Belén.