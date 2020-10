El PSOE sospecha de la existencia de un plan oculto para Thenaisie

0

La Voz de Galicia r.e.

o grove / la voz 23/10/2020 21:25 h

«Por que non queren apoiar o mantemento do emprego de Thenaisie Provoté, a fábrica de Rons no O Grove, como mínimo no volume actual?». Esa fue la pregunta que este viernes ha planteado el diputado socialista Julio Torrado a la Xunta de Galicia. Una pregunta oral en comisión de Industria del Parlamento, en cuya formulación acusó el PSOE al Igape «de paralizar un proxecto de capital galego que asegura manter o volume de emprego, que ademais é defendido pola plantilla», en lo que parece una clara alusión al interés mostrado en la empresa por Alfonso Caneiro. Torrado recordó que la semana pasada, el PP se negó a apoyar una iniciativa del PSOE sobre el futuro de la fábrica debido a que en dicho texto se incluía una referencia da garantizar el empleo «como mínimo no volume actual».

El diputado socialista quiere saber si la Xunta sabe algo «que non conta» y reclamar al gobierno autonómico explicaciones sobre «por que se opoñen ao proxecto galego». En ese sentido, Torrado pidió al director del Igape si es que no considera ese proyecto solvente. «É máis solvente e viable que alguén veña de fora -poñamos por exemplo de Barcelona- e despida á metade dos traballadores?», se preguntó, justo antes de pedir al Gobierno que «diga se a situación vai terminar cunha conserveira catalá comprando a preso irrisorio os restos da empresa logo dun concurso de acredores deixando o traballo á metade». El diputado socialista criticó las «incertezas» que envuelven este conflicto, «porque non hai aparentemente vontade real da Xunta para colaborar na posible resolución do conflito e que veña un proxecto que resolva a situación e permita manter a actividade e o emprego».

Mientras, la plantilla y los sindicatos siguen esperando noticias sobre el futuro de una empresa en crisis.