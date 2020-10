Ribadumia presume dunha atención áxil cara aos veciños en materia catastral

0

Ribadumia 16/10/2020 10:07 h

O goberno de Ribadumia fai unha valoración moi positiva do primeiro ano de funcionamento do servizo de asistencia técnica que se está a prestar desde o Concello para facilitar os trámites dos veciños co Catastro. En materia de xestión catastral atendéronse a máis de 260 veciños, consultas que se traduciron na tramitación, neste ano, de 221 expedientes, dos cales máis do 75 % están finalizados.

«Cabe destacar que Ribadumia segue a ser o único municipio do Salnés en prestar este servizo de asistencia técnica directa aos veciños evitándolles desprazamentos a Xerencia Territorial de Catastro», segundo explican desde o goberno que dirixe David Castro.

«A isto hai que engadir que Ribadumia está a ser pioneira na provincia no emprego da plataforma CITRIX e no intercambio de ficheiros vía SEC, o que facilitará e axilizará a tramitación e resolución dos expedientes, reducindo así os tempos de espera».