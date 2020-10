Cambados apraza concertos e o ciclo de teatro pola pandemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Cambados 02/10/2020 09:33 h

O Concello de Cambados volve aprazar a actividade cultural da fin de semana por mor da pandemia. Desta volta estaban previstos os concertos de Maneiro e María do Ceo, que xa foran cancelados hai un par de semanas. Para o concerto de Maneiro xa hai nova data, o 24 de outubro; a actuación de María do Ceo queda pendente de pechar a axenda.

Este domingo tamén estaba previsto que arrincara o ciclo de teatro de outono coa obra de teatro de Chévere «Curva España», pero tampouco será posible. A representación aprázase para o domingo 29 de novembro, no auditorio municipal, no que só se habilitarán un terzo das localidades.

«A celebración destes eventos, ao igual có resto da programación cultural dependerá da evolución da pandemia. A exposición de Francisco Leiro mantense na programación pola facilidade para controlar aos visitantes da mesma; sempre serán grupos reducidos, con todas as medidas de seguridade pertinentes, tanto no acceso como nas salas do museo, seguindo o itinerario sinalado», segundo explica o concelleiro de Cultura, Tino Cordal.