O Salnés alcanza los 179 positivos y el Sergas se compromete a informar a los alcaldes a diario

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Bea Costa

Vilagarcía 01/10/2020 16:54 h

Hoy, por primera vez, es posible ofrecer datos actualizados y oficiales sobre la incidencia del covid-19 en todos los concellos de la comarca de O Salnés. A esta hora están contabilizados 179 positivos y 276 personas con las que han mantenido contacto permanecen aisladas, pendientes del resultado de la PCR. Por concellos, el que suma mayor número de casos es el de Vilagarcía, con 63 positivos y 90 contactos asociados, seguido de Sanxenxo, con 33 positivos y 44 aislados; la relación se completa a razón de Cambados, 22 y 27; Vilanova, 20 y 29; Meis, 17 y 37; O Grove, 8 y 14; Meaño, 7 y 15: Ribadumia, 5 y 10 y A Illa de Arousa con 4 positivos y 10 personas en aislamiento.

Los datos los acaba de hacer públicos la presidenta de la Mancomunidade do Salnés y alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, tras una reunión celebrada este mediodía, por vía telemática, en la que participaron el gerente del área sanitaria, un director xeral de Sanidade y los nueve alcaldes, incluido el de Vilanova, que, en esta ocasión, no quiso hacer valoraciones tras el encuentro.

Quien sí las ha hecho es la socialista Marta Giráldez que calificó la reunión de «constructiva» y dio cuenta de la disposición de todas las partes a colaborar. No puede ser de otro modo ante los efectos de la pandemia, abundó la regidora. En su opinión, en estos momentos no caben los partidismos políticos y se hace necesario «arrimar o ombro».

Esta reunión se produjo cuatro días después de que los alcaldes de la comarca, excepto el vilanovés Gonzalo Durán, hicieran un llamamiento común al Sergas para que mejorase la comunicación con los concellos de manera que estos pudiesen disponer de datos actualizados y oficiales sobre la incidencia del coronavirus en sus respectivos ayuntamientos. «E veuse que aquela reunión serviu para algo, non como dixo Durán», indicó la alcaldesa de Meis.

Esta información llegó por fin. Según informa Giráldez, las autoridades sanitarias adoptaron el compromiso de informar a diario a los alcaldes, telefónicamente, del número de casos en sus respectivos municipios, independientemente de que estén sujetos o no a las restricciones especiales que ya se están aplicando en Vilagarcía, Vilanova, Sanxenxo y Meis. En esta reunión se corroboró que buena parte de los positivos están asociados al brote de la avícola de Cambados, siendo Pontevedra, Vilagarcía, Vilanova y Meis los más castigados por este motivo. Este brote también se está dejando notar en las escuelas, donde siguen apareciendo positivos asociados al mismo. Es el caso del CEIP San Tomé de Cambados, donde hay dos alumnos que tienen lazos familiares con una persona que trabaja en Avicola de Galicia y que han resultado contagiados. Desde el viernes no van a clase y no ha sido necesario cerrar aulas.

De momento y a la vista de los datos disponibles, la Xunta no se plantea ampliar esta medida al resto de los concellos aunque los alcaldes no descartan hacer una puesta en común en aras de aunar criterios de actuación dentro de sus competencias ante la evolución de la pandemia.

Esa posibilidad se analizará hasta el 12 de octubre, día para el que han sido convocados en la sede de la mancomunidad. Hasta entonces se celebrarán reuniones telemáticas entre los responsables del Sergas y los alcaldes cada martes y jueves para hacer seguimiento puntual de la situación en la comarca.

Entre tanto, cada concello va adoptando las medidas que considera oportunas con el fin de eliminar posibles focos de contagio, tales como el cierre de parques infantiles -como hicieron ya en Meis y Cambados-, a mayores de las labores de limpieza y desinfección en espacios públicos.