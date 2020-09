El Partido Popular pide a Alberto Varela que dé marcha atrás en la reorganización del mercadillo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

vilagarcía / la voz 30/09/2020 10:49 h

Una de las mayores polémicas que ha tenido que sortear Alberto Varela en su segundo mandato al frente de la alcaldía de Vilagarcía ha sido el proyecto de remodelación del mercadillo. Una polémica que tuvo sus protestas y que se cerró temporalmente con la propuesta salida de Ravella de esperar al mes de octubre para ponerla en marcha. Octubre ya está a las puertas y el Partido Popular ha salido ahora a la palestra para pedir al regidor y a su equipo que reconsideren su idea y que den marcha atrás.

Los populares consideran que la medida no tiene «ninguna lógica», dicen, y sostienen que «acabará por perjudicar gravemente a la actividad económica aparejada a la celebración de esta tradición centenaria». «Desde el PP se entiende esta propuesta de Ravella como un grave error, percepción compartida por un número importantísimo de ciudadanos, clientes y vendedores, que se oponen frontalmente al plan previsto por los socialistas», subrayan en la formación de la gaviota, que solicita a Varela que «recapacite antes de tomar una decisión que va a ser negativa para el mercado y para la ciudad».

El motivo de fricción

El principal motivo de fricción es la pretensión del Concello de mantener el tráfico rodado en Alexandre Bóveda también los días de mercado, con una sola línea de puestos, que se instalarán en la zona de aparcamiento de vehículos que está en paralelo a la plaza de la verdura. La eliminación de los estacionamientos que están en el otro lado de la calle traerá consigo dos circunstancias: por un lado, permitirá que las aceras sean más amplias; además, y esto probablemente sea lo más significativo, posibilitará que haya dos carriles para vehículos, por lo que la calle mantendrá de forma constante y permanente los dos sentidos de circulación, independientemente de que haya o no mercado. Dos circunstancias que no convencen en absoluto al PP vilagarciano. «Con la nueva situación derivada por las restricciones de la segunda oleada de la pandemia en la ciudad, se hace todavía más evidente que hay que priorizar la seguridad de los vendedores y los clientes, ganando espacio para mantener las distancias de seguridad y extremando las precauciones y no hacer experimentos con vehículos», aseguran los populares.