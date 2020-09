Vilanova publicará un bando para recomendar a sus vecinos que sigan las medidas restrictivas impuestas a Vilagarcía

0

24/09/2020 12:26 h

El alcalde de Vilanova publicará un bando en el que recomendará a sus vecinos que sigan las medidas restrictivas que la Xunta ha impuesto a Vilagarcía. Gonzalo Durán sostiene que la interacción entre ambas localidades es muy grande y que no se puede separar lo que sucede en Vilagarcía de lo que pasa en Vilanova. El Concello no puede imponer esas medidas, puesto que es una decisión que toma la Xunta, pero sí actuará donde tiene competencias. Así, por ejemplo, se mantiene la celebración del mercado, pero regresará la separación amplia entre los puestos, y en los locales municipales se restringirá el aforo a diez personas, tal y como sucede en la localidad vilagarciana. Gonzalo Durán también apuntó que se había detectado algún contagio de personas mayores en el ámbito familiar por la no utilización de mascarillas e insistió en el mensaje lanzado días atrás: «No se puede acercarse a los mayores sin ella puesta».