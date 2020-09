«As praias seguen cheas de xente; non damos zafado»

La Voz de Galicia rosa estévez

a illa / la voz 12/09/2020 21:34 h

El termómetro coqueteando con los treinta grados, el sol brillando sin descanso. Septiembre quiere reivindicarse como un mes de verano más y lo está logrando. Ayer, las playas arousanas volvieron a ser destino de multitudes. Da igual el arenal al que se mire. Desde la enorme A Lanzada, al último rincón de arena de A Illa.

En esta localidad, este septiembre de tiempo excelente y visitas constantes genera sentimientos encontrados. «As praias siguen cheas de xente, non damos zafado», confiesan en voz baja mariscadores de la cofradía. Para el sector de a pie, las playas llenas de bañistas son sinónimo de horas de vigilancia, de furtivos de bañador... En resumidas cuentas: de problemas. Este año, el verano ha sido más complicado aún que en otras ocasiones. Los problemas con quienes aprovechan el baño para coger unas almejas no paran de crecer, y aumenta también el número de ocasiones en las que el apercibimiento de las mariscadoras no es suficiente y estas deben reclamar la ayuda bien de los Gardapescas de la cofradía, bien de la Policía Local.

Este viernes, sin ir más lejos, fue una jornada en la que se sucedieron los encontronazos con bañistas. Los vigilantes del pósito vivieron uno de esos días en los que los problemas se encadenan, teniendo que enfrentarse a bañistas-furtivos a los que no les gusta, nada, que les llamen la atención y que les impidan seguir con su recolección. Y es que esa es otra de las características de este año: «A xente que colle marisco sabe ben o que fai, e contestan de malos modos, con insultos e ameazas», explican desde el sector. Consideran que los furtivos de bañador vienen cada vez «máis preparados», aunque no faltan los espontáneos, como el hombre que fue descubierto cuando salía del agua con el bañador lleno de almejas. Al llegar a la toalla volcó su tesoro en una bolsa en la que también tenía las llaves del coche. Al ser descubierto, su enfado lo llevó a lanzar el marisco al mar haciendo aspavientos, y con las almejas lanzó a las aguas de A Illa el manojo de llaves. Al sector isleño aún se le dibuja una sonrisa triunfal cuando recuerdan cómo aquel furtivo de bañador acabó «cacheando a praia toda» intentado recuperar lo que sí era suyo.

Pero esos momentos en los que el karma parece hacer su trabajo no compensan las horas de estrés y el agotamiento de las mariscadoras. Muchas de ellas confiesan que el verano se ha convertido en la época del año que más detestan. Y aunque los furtivos de bañador son una muestra insignificante de los bañistas que acuden a las playas, el daño que causan acaba derivando en que estas profesionales de la arena y la marea crucen los dedos para que el verano venga con lluvias, o con las sufiencientes nubes para que la playa no sea un lugar apetecible.