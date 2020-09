La junta de personal de O Salnés se planta ante la opacidad y la política «de ordeno y mando» del área sanitaria

0

Vilagarcía / La Voz 11/09/2020 17:40 h

Se les ha agotado la paciencia. Los representantes de los trabajadores sanitarios del distrito de O Salnés comparecieron este viernes en rueda de prensa para mostrar su hartazgo por el modo en el que la plantilla y sus representantes legales están siendo tratados tanto por la directora de Recursos Humanos, María Covas Brey, como por el director de Enfermería, Juan Vázquez. Ambos están instalados, dicen, en una forma de hacer las cosas que descarta «a negociación e a busca de consenso» y se cimenta en la tesis del «ordeno e mando». Cansados de tropezar una y otra vez con el muro de esas dos direcciones, la junta de personal ha decidido pedir al gerente del área sanitaria que cese de forma inmediata a dos interlocutores que no consideran válidos. Porque, lejos de contribuir a mantener un clima de diálogo y entendimiento, estarían haciendo, según la junta de personal, todo lo contrario: creando conflictos donde no los hay.

Las malas relaciones entre ambos directores y los representantes de la plantilla no son nuevas. En julio, los trabajadores ya salieron a la palestra para denunciar la falta de disposición de la gerencia a negociar cualquier cuestión que afecte a la plantilla y sus derechos. Tal era el hartazgo, que los trabajadores decidieron abandonar una reunión en señal de protesta. Y fue entonces cuando el gerente los convocó a un encuentro en el que habría admitido, según un fragmento del acta leído en la rueda de prensa, que el trato que se estaba dando a la parte social no era el adecuado. Se habría comprometido, también, «a que se farán as cousas doutro modo».

Pero ha pasado el tiempo, y la situación no ha mejorado. La junta de personal sigue siendo recibida cada dos meses por la gerencia, en reuniones en las que apenas hay tiempo para todos los asuntos en cartera. En la mayor parte de los casos, «veñen cos temas sen preparar, e polo tanto sen solucións». Y en muchas ocasiones, «coas decisións tomadas, sen darnos opción a negociar nada». Desde la junta de personal explican el último capítulo de esta interminable lista de desencuentros. Es una herida abierta, y afecta al personal que ha superado las oposiciones y se ha ganado una plaza. Dentro de unos días, se incorporan 18 enfermeras que han ganado su puesto -no son plazas nuevas ni personal a mayores, sino plazas que hasta ahora estaban ocupadas de forma interina- y la idea de la junta de personal es que esas personas elijan, en función de su puntuación, el puesto que más les interese: es la forma en la que se va a hacer en el resto de áreas sanitarias. Aquí, no. «Xa nos dixeron que non vai ser así, que serán eles quen decidan onde vai cada persoa».

Esa decisión crispa los ánimos y agota la paciencia de un colectivo que se siente maltratado. Porque, dicen, son muchos los desplantes a los que se está sometiendo a los trabajadores del hospital. «Recollimos firmas, de máis do 75 % da plantilla, para ter unha supervisora de garda presencial de tarde-noite, en pleno contexto covid-19, e nin sequera nos contestaron», señalan. El comité de seguridad e higiene carece de datos actualizados sobre la evolución de la pandemia en el área sanitaria. A los representantes de los trabajadores se les niega acceso a los contratos de refuerzo firmados para en teoría blindar O Salnés ante el virus... La opacidad es total. Y contra ella ha decidido rebelarse la junta de personal.

Los trabajadores se han cansado de las buenas palabras del gerente del área. «Non nos vale de nada que nos diga que temos razón se non arranxa as cousas. Ten que cesar a esas dúas persoas que se negan a negociar cos representantes dos traballadores».