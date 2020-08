El pleno de Vilagarcía pincha el concepto de las «aulas burbuja»

0

La Voz de Galicia

vilagarcía / la voz 27/08/2020

Un pleno en pleno agosto no suele tener demasiada chicha, pero este mes de agosto es diferente y aparecieron tres mociones en el orden del día del celebrado en Vilagarcía. Las tres sobre la vuelta a las aulas, prevista para apenas doce días, y con el protocolo diseñado por la Xunta en el punto de mira de todos los grupos, salvo el PP, que se esforzó en defender la política de hechos del gobierno gallego y que votó en contra de todas ellas.

Mariel Franco, en representación de la confederación de ANPA, tomó la palabra. Lo hizo, según dijo, en su condición de representante del ANPA de un instituto, como maestra de primaria y, también, como hija de una madre dependiente. Y fue desmontando, prácticamente punto por punto, el protocolo diseñado por la Xunta en general y el concepto de las aulas burbuja en particular. De la forma más lógica posible. Es imposible formar grupos estanco, dijo, porque los alumnos tienen hermanos, que están en contacto a su vez con sus compañeros de clase, o van al cole en autobús, o utilizan el comedor escolar. «Cada grupo burbulla pode chegar a ter 800 contactos», explicó.

Franco también insistió en que los maestros ni son técnicos sanitarios para discernir si alguno de sus alumnos tiene síntomas compatibles con la infección por covid-19, ni técnicos de limpieza para desinfectar los aseos tres veces por día. «Ou dou clase, ou limpo», concluyó. «O protocolo é unha utopía. E que non pase nada, porque a culpa aínda será nosa», lamentó.

Llegó a continuación el turno para las formaciones con representación en el pleno de Vilagarcía. Fueron Marea da Vila, el BNG y el PSOE quienes habían presentado las mociones y quienes intervinieron en primer lugar. En todos los casos para criticar la, en su opinión, pésima política de la Xunta en este asunto. María de la O Fernández (Marea da Vila) desvió también la vista hacia la situación de las ANPA, que son en la mayoría de los casos las responsables del plan Madruga o de los comedores escolares y que, por no saber, no saben en muchos casos ni siquiera el aforo que pueden llegar a tener para esas actividades, aseguró.

El BNG acusó a la Xunta de ser una experta en «lavarse as mans» y recordó las 107 escuelas que han sido cerradas para intentar desmontar el argumento de que no hay espacios disponibles para poder bajar el ratio de alumnos por clase. El PSOE, por su parte, acusó al gobierno autonómico de desviar a los concellos competencias autonómicas. «Este é un problema de toda a sociedade, pero a Xunta no está nin se lle espera», apuntó Tania García.

Ciudadanos apuntó la necesidad de impulsar la figura de la enfermera escolar y Vilagarcía En Común subrayó que el gobierno autonómico ha desperdiciado cinco meses y acusó a la Xunta de no querer afrontar el asunto.

Al otro lado de la trinchera, Ana Granja intentó defender el argumentario del Partido Popular utilizando incluso la baza del sentimentalismo. «Es una situación muy complicada y hay que reconocer la labor de los profesores. Todos intentamos ayudar y confío en que entre todos colaboremos», dijo, para salir adelante en «una situación que nos parece terrible, pero que poco a poco se irá solucionando».