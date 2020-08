La vuelta al cole, a examen en Vilagarcía

0

vilagarcía / la voz 24/08/2020 21:58 h

Faltan un par de semanas para que los chavales tengan que volver al colegio y la información que manejan los progenitores es, cuando menos, escasa. Y eso, en estos tiempos que corren, es algo que provoca una indudable preocupación. Esa ansiedad, esas dudas, han llegado a las ANPA, claro está, y la coordinadora ha convocado un debate, que se celebrará en la tarde de este martes, 25, en el auditorio de Vilagarcía. Durante el mismo se tratará de explicar cuál será el protocolo a seguir.

La cita está fijada para las ocho de la tarde, y en ella participarán representantes de las asociaciones de madres y padres, profesores de educación primaria y secundaria, miembros de equipos directivos de los centros y Miro Serén, concejal de Educación de Vilagarcía. Desde la organización aseguran que también enviaron la correspondiente invitación a la delegación provincial de Educación, pero que no han recibido respuesta, por lo que entienden que la Xunta no estará representada.

Un apunte para quienes quieran acudir a esa sesión. Dada la situación sanitaria en la que nos encontramos, la apertura de puertas será a las 19.30 y los organizadores solicitan a quienes estén interesados en acudir a la charla que lo hagan con tiempo, puesto que será necesario seguir todos los protocolos de seguridad marcados.

Las dudas de las familias

«Las familias tienen muchas dudas sobre el protocolo», afirma Marcela Diz, de la coordinadora de ANPA. Una federación que aglutina a las asociaciones de madres y padres de todos los centros públicos de Primaria de Vilagarcía, la del Vagalume, la de los IES Bouza Brey, Castro Alobre y Miguel Ángel González, y los colegios de Baión, Torre-Illa, Santomé y Vilariño. La charla, de todas formas, está abierta a toda aquella que tenga interés en tan delicada materia.

Al margen del protocolo de vuelta al colegio, apunta Marcela Diz que la principal preocupación que les está llegando desde los progenitores de los alumnos es que no descenderá el ratio de estudiantes por clase. «No entienden que tengan que estar tantos alumnos por aula», razona Diz. Si funcionarán o no comedores escolares, si se activarán o no los servicios de conciliación familiar, si los colegios serán o no espacios seguros, serán, con toda seguridad, algunos de los muchos asuntos que se toquen en el encuentro.