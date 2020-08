Vilagarcía suspende el espectáculo pirotécnico que sustituiría al Combate Naval

0

Vilagarcía 18/08/2020

El Concello de Vilagarcía ha decidido suspender el espectáculo pirotécnico que sustituiría al Combate Naval y que se iba a ejecutar en tres puntos distintos para evitar aglomeraciones. «Despois de valorar todos os pros e contras, pero especialmente a evolución da pandemia, o goberno local decidiu hoxe suspender o espectáculo pirotécnico», explican desde el gobierno local. Ravella ha decidido también suspender los actos previstos para a Noite das Meigas, que se iban a celebrar el sábado día 19. «Tendo en conta as novas normas de prevención do COVID, tanto en relación a horarios coma ás relacións sociais, o concello prefire non arriscar e suspender uns actos previstos para as 12 da noite e con remate cando xa establecementos de hostalería teñen que estar pechados», explican desde Ravella.