Sanidade desaconsella de novo o baño na praia do Preguntoiro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Vilagarcía / La Voz 14/08/2020 21:08 h

A Consellería de Sanidade vén de comunicar ao Concello de Vilagarcía que debe desaconsellarse o baño na praia do Preguntoiro de xeito temporal, unha vez que na última análise, onte, se detectaron niveis anormais de E-coli, en concreto 1.300 NMP/100 ml, cando o máximo aceptable son 1.000. Ravella púxose en contacto con Augas de Galicia, que confirmou que nas analíticas dos últimos tempos xa ven observando niveis de contaminación que, sen sobrepasar os límites, non se corresponden coa excelencia das augas nos últimos tempos.

A falta dos estudos que confirmen a orixe do vertido que está a contaminar as augas, tanto Concello coma Augas de Galicia sospeitan que esa anomalía procede da rúa do Freixo. De ser así, a solución ao problema estaría próxima pois o Concello xa ten programado para este ano, dentro do Plan Concellos da Deputación, o ensanche desa rúa e a renovación total das redes de augas pluviais e residuais, unha vez que se chegara a un acordo coa empresa Coinba para adquirir os terreos necesarios para esa obra.

Aínda que o tempo para os vindeiros días non vai ser o máis propicio para acudir á praia, o Concello quere lamentar este novo aviso de non recomendación -que non prohibición, precisa Ravella- do baño nunha praia que nos últimos anos vén demostrando a súa excelencia, e reitera o seu compromiso de arranxar canto antes as causas, que, como é máis probable, é unha fuga nunhas instalacións que teñen décadas de antigüidade e poden sufrir este tipo de avarías, pero que agora van ser renovadas completamente. En calquera caso, é o segundo episodio practicamente consecutivo que obriga ao Concello a desaconsellar o baño no areal de Vilaxoán.