El Arousa avanza en la confección de la nueva plantilla

La Voz de Galicia Sara dorado B. c.

11/08/2020 20:45 h

Cuando el público aún estaba saboreando el anuncio de la incorporación de Jorge Fajardo y Pablo Pillado a la cantera del Arousa para la próxima temporada, la directiva vuelve a cerrar dos nuevos fichajes para engrosar la cantera arlequinada y paliar las bajas de los jugadores Manuel Rodríguez, Trapero e Iago Martínez, anunciadas hace un par de días.

Desde la junta directivo del equipo se anunciaba ayer la incorporación de dos nuevos fichajes. Se trata del lucense Martín López Ross, de 25 años y procedente del CD Arenteiro, en el que llevaba dos temporadas. El joven central zurdo también ha debutado en segunda autonómica con As Pontes, en Tercera División con el Rápido de Bouzas y en Preferente Sur con el Ourense CF. El nuevo fichaje tiene una altura de 1,93 metros y 78 kilogramos de peso. Ayer compareció ante los medios y dijo sentirse muy «ilusionado» con esta nueva etapa, en la que pretende poner en práctica su juego aéreo defensivo y ofensivo. «Es joven pero cuenta con 130 partidos disputados en la categoría de Tercera División, en la que ha sido titular fijo durante tres años», según comentaba la directiva.

La segunda incorporación llega desde Pontevedra y tiene tan solo 19 años. Se trata de Javier Piay Rodríguez, que con 1,72 metros de alto y un peso de 72 kilos, viene de desempeñar el puesto de defensa en la Juvenil División de Honor del Celta.

A diferencia de su compañero, Piay ficha por dos temporadas «pensando en su evolución». «Se trata de un diestro con función polivalente en todas las posiciones de la línea defensiva, tanto en ambos laterales como central». Desde la directiva también lo describen como rápido, con capacidad de anticipación «y un buen juego aéreo defensivo». Por su parte Javier asegura sentirse contento y «con muchas ganas de empezar, al ser el primer año en una categoría profesional». Todavía no se sabe cuándo se podrá ver a la plantilla del Arousa haciendo rodar el balón en el campo de A Lomba en esta nueva normalidad. De momento, la federación española avanzó los protocolos sanitarios necesarios para el arranque de la temporada, en los que no podrá haber entrenamientos de contacto. El club defiende que «dependen de Sanidad, así que no vamos a hablar de fechas todavía, vamos a ser prudentes». De cualquier forma, el Arousa finalizó los entrenamientos hace poco, por lo que dicen tener «menos prisa» que los demás equipos por retomar la actividad.