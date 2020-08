La Asociación de Veciños mostrará al gobierno de Varela las urgencias de Vilaxoán sobre el terreno

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia pablo penedo

vilagarcía / la voz 07/08/2020 22:04 h

El miércoles se constituían legalmente como gestora y este viernes por la mañana los siete integrantes de la nueva directiva de la Asociación de Veciños Vilaxoán mantenían su primera reunión con el gobierno local de Vilagarcía. Un encuentro celebrado en el salón noble de Ravella entre el alcalde, Alberto Varela, la portavoz de su ejecutivo, Tania García, y el concejal y vecino de Vilaxoán José María González, por un lado, y los siete miembros de la gestora, todos antiguos directivos del colectivo: Juan José Outes, Teo Cardalda, Joaquín Santamaría, Marcos Casás, Ramiro González, Miguel Miguéns y Tomás Rodríguez.

La reunión, que tenía por objeto la presentación de la gestora ante el equipo de gobierno municipal, sirvió para sentar las bases de la que ambas partes confían resulte una relación que redunde en el provecho de Vilaxoán. Con tal fin, unos y otros acordaron dar continuidad a esta primera cita con nuevos encuentros, ya con un enfoque más práctico. Y con celeridad. Así, el gobierno local se desplazará el próximo jueves, a las 10 horas, a la localidad que ocupa la zona sur del ayuntamiento «para ollar in situ certos problemas que existen na praia e outros arranxos que non poden agardar», apuntó la gestora vecinal en su valoración del paso por las dependencias de Ravella. Una reunión en la que «se falou das necesidades e dos problemas do pobo que necesita resolver a curto prazo, cousa que iremos solucionando paseniño».

Alberto Varela destacó la implicación de los que ya habían sido directivos de la Asociación de Veciños Vilaxoán, agradeciéndoles su disposición para no dejar morir un colectivo pionero en Galicia, recordando que fue el segundo de su naturaleza en constituirse legalmente, en los albores de la democracia, en 1976.

La atención primaria, prioridad

Desde el gobierno local se trasladó su intención de colaborar con la entidad social para «continuar traballando conxuntamente na consecución de novas melloras para a localidade vilaxoanesa que se sumarán ás xa executadas ou que o goberno local ten actualmente en marcha».

Más allá de su reunión con el equipo de Alberto Varela, los integrantes de la gestora de la Asociación de Veciños Vilaxoán explicaron su decisión de dar el paso y asumir las riendas de una entidad al borde de la desaparición ante la falta de directiva por «o desmantelamento fabril e outros estamentos desaparecidos en Vilaxoán». Su primera prioridad en este momento, subrayan, es «loitar para que non desapareza outro estamento oficial como é a atención primaria, ou sexa, o médico/a, porque temos unha poboación demasiado lonxeva. Non imos consentir que tamén nos leven a atención primaria», en referencia a la falta de cobertura permanente de personal del consultorio de la localidad por parte del Sergas.

Desde la gestora quisieron aprovechar también su primer comunicado público para «facer un chamamento á responsabilidade do pobo ante o covid-19, xa que estamos observando algúns gromos que están aparecendo en Galicia. Pregamos que se cumpran as normas para non ter que lamentarnos despois, xa que ollamos certos descoidos no pobo por parte da xuventude e de xente maior».

En otro orden de cosas, la Plataforma Veciñal Vilaxoán Esperta! convocó en la noche de ayer en el lavadero una asamblea, abierta como todas las que hace, para explicar su plan de trabajo tras la aprobación en el pleno municipal de una moción del BNG alimentada con sus reivindicaciones.