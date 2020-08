Gundián, de Adega Valdés, gana el premio del Albariño

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Bea Costa

Cambados 02/08/2020 13:28 h

El rías baixas Guntián, de Adega Valdés, es este año el vencedor del concurso del Albariño de Cambados. El segundo premio recayó en Noelia Bebelia, de la subzona de Soutomaior, y el tercer puerto fue para el vino Pionero Maccerato, de la cooperativa Viña Almirante, de la zona de O Salnés. Es la primera vez que un vino de Ribeira do Ulla se hace con el oro en este prestigioso concurso que, tradicionalmente, pone el broche a los actos de la fiesta. Este año no hubo Festa do Albariño como consecuencia del covid-19, pero el Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas y el Concello de Cambados decidieron mantener dos actos en la agenda: el concurso, fallado este domingo, y el Túnel do Viño, que se cerró el sábado.

El presidente del consello regulador, Juan Gil, considera que el fallo del jurado ofrece una buena representación del «buen trabajo» que se está realizando en toda la denominación de origen y también habló de las expectativas que hay para la vendimia de este año. Según las previsiones del consello, la cosecha del 2020 rondará los 37 millones de kilos de uva, lo cual supone un 15 % más que el año pasado, aunque estas estimaciones están sujetas a las condiciones climatológicas de este mes. El calendario con el que se trabaja en estos momentos pasa por iniciar la vendimia en Rías Baixas a principios de septiembre.