La policia de Cambados impuso este Albariño 18 denuncias e intervino en una fiesta privada

La Voz de Galicia

cambados / la voz 02/08/2020

Pese a no haber Festa do Albariño, las calles de Cambados presentaron las noches de este fin de semana más ambiente del habitual, aunque muy lejos de las multitudes propias de estas fechas. La Guardia Civil y la policía local reforzaron sus dispositivos de vigilancia nocturna, a pie y en coche patrulla, con el fin de velar por el cumplimiento de las normas de seguridad derivadas del covid-19. Y parece que el esfuerzo tuvo sus frutos.

Así lo entiende el concejal de Seguridade Cidadá, Tino Cordal, a la vista de los datos que maneja. A efectos de este domingo por la mañana se había presentado dos denuncias a locales de hostelería por terrazas no autorizadas, diez por no utilizar la mascarilla, dos por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y cuatro denuncias por alcoholemia al volante. Además, La Voz tuvo conocimiento de que la policía local intervino ante la celebración de una fiesta privada en la calle Hospital. A estas denuncias hay que sumar las que interpuso la Guardia Civil, que hoy ofrecerá su particular balance respecto a su actuación este fin de semana en Cambados y en otros municipios de la comarca.

El concejal hace una valoración «moi positiva» de la situación y quiso destacar «o bo comportamento que está tendo a cidadanía en xeral, os mozos, sobre os que hai unha grande presión, e tamén os locais de ocio», señaló. «Todos amosaron un sentido da responsabilidade e de civismo digno de eloxiar, pois conseguir rematar esta difícil semana sen incidentes reprochables constitúe un éxito propiciado pola colaboración cidadá, tamén da xente nova».