El covid-19 abre un nuevo frente entre Concello y Capítulo do Albariño

cambados / la voz 28/07/2020 22:10 h

«O Concello non pode facer excepcións», dice el concejal de Sanidade y Seguridade Cidadá de Cambados, Tino Cordal, y no las hará con el Capítulo Serenísimo. La orden albariñense decidió mantener su agenda y celebrar el acto capitular el próximo domingo, pese a la pandemia y a que la Festa do Albariño se ha suspendido. Será, explica el Capítulo, un acto con aforo reducida y las medidas de seguridad oportunas, pero al gobierno local no le valen las buenas palabras.

Este martes le remitió una comunicación informando de la obligatoriedad de cumplimentar una serie de documentos -declaración de responsabilidad, seguro de responsabilidad civil, informes medioambientales y de seguridad, entre otros- para poder autorizar el evento. En caso contrario, explica Tino Cordal, está por ver cómo se resolverá la cuestión. «Se non podemos prohibir, si que podemos esixir o cumprimento das normas, que non son outras que as que dispuxo a propia Xunta de Galicia, que recomenda que non haxa máis de 25 persoas nas reunións».

El Capítulo no especificó aún cuántas personas acudirán al acto de hermanamiento del sábado ni al de investidura del domingo, pero lo que sí ha trascendido es que ha solicitado 125 sillas al Ayuntamiento para poder celebrar estos actos en el patio de armas de Fefiñáns.

Cordal ya avanza que ni se le van a prestar las sillas -en contra de lo ocurrido en años anteriores- ni ningún otro apoyo de tipo logístico: mesas, aparcamiento, presencia policial y de protección civil... Y es que, insiste el edil, «este non é un ano calquera». «Cando xa hai dous meses que anunciamos que non había festa, sacamos un bando pedíndolle aos veciños que non fagan festas nas súas casas no Albariño e estamos controlando os locais do ocio, non parece de recibo colaborar cun evento con esta proxección social e mediática». Y pide a la Xunta -se anuncia la asistencia de Núñez Feijoo- que dé ejemplo y no participe en un evento «que entraña risco para a saúde, facendo caso omiso das súas propias normas».

Túnel do Viño y catas

Independientemente de como se resuelva la controversia suscitada en torno al Capítulo Serenísimo, lo que sí se celebrará es el Túnel do Viño y la cata concurso que organiza el Consello Regulador Rías Baixas. Son las dos únicas actividades del Albariño que se decidió mantener en cartel debido a que se celebran en espacios cerrados, lo cual facilita la adopción de medidas de seguridad.

El consello informa de que «se adoptarán todas las medidas higiénico-sanitarias» para que participantes y público disfruten de los vinos rías baixas con todas las garantías de seguridad. Así pues, el Túnel do Viño abrirá el jueves sus puertas con un aforo limitado 65 personas y con horarios distribuidos en cuatro sesiones. Los días 30 y 31 de julio de 11 a 12.45 horas, de 13.15 a 15 horas, de 18 a 19.30 horas y de 20 a 21.30 horas. El 1 de agosto solo habrá dos sesiones matutinas. Los interesados en asistir deberán registrarse a través de www.doriasbaixas.com o en el propio recinto, si hay espacio libre. La entrada cuesta 15 euros. En la presente edición concurren 176 marcas de blancos, espumosos y tintos pertenecientes a 60 bodegas de la denominación de origen.

El jueves también comenzarán en el Parador de Cambados las catas del concurso Albariño Rías Baixas 2019, en el que participan 46 vinos que serán examinados por un jurado de 22 expertos. Los premios se darán a conocer el domingo y la previsión del Concello es entregarlos el martes.