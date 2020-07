Alarma en la calle Cervantes de Carril: las aceras aparecen cuajadas de dosis de veneno

0

Vilagarcía / La Voz 23/07/2020 21:20 h

El pasado martes, unos vecinos de la calle Cervantes, en Carril, se asustaron al ver que su perro tenía una extraña herida en la cabeza. «Al ir a mirársela, se le cayó un trocito de carne», cuenta aún horrorizada la propietaria del can. Enseguida lo llevaron al veterinario, que dictaminó que el animal había ingerido alguna sustancia venenosa y les prescribió unos medicamentos. «Al llegar a casa se puso a espumar por la boca. Afortunadamente, le dimos lo que le habían recetado y se puso mejor», cuenta su propietaria. No tardó mucho en descubrir que lo que le había ocurrido a su mascota no había sido fruto de un accidente.

«El miércoles, cuando llegué de trabajar, mis vecinos estaban en la calle. Había mucho revuelo, porque habían encontrado debajo de un coche una bolsa de raticida. Estuvimos mirando, y vimos que entre las hierbas que hay al lado de la calzada, estaba todo sembrado con ellos». «Los echaron por toda la calle, así que hay que extremar la precaución. Nosotros estaremos vigilantes».