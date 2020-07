Carril celebrará o Carme cunha sesión vermú con arte e música

0

Vilagarcía 13/07/2020 20:55 h

Os veciños de Carril non están dispostos a que a festividade do Carme pase sen pena nin gloria este ano por culpa do covid-19. Por iso, aínda que véndose obrigados a suspender as festas no seu formato tradicional para honrar á patroa dos mariñeiros, organizaron unha sesión vermú que xuntará música, arte e tradición mariñeira. Será o propio día do Carme, o xoves 16 de xullo, a partir das 12 horas na Praza da Liberdade.

As persoas que o xoves a mediodía se acheguen ata alí poderán visitar a mostra de pintura «Mulleres do mar», que reúne varias creacións de Sergio Ribeiro nas que recolle sobre o lenzo as actividades das mulleres que se dedican ás labores do marisqueo.

Para acompañar a visualización destas obras, a asociación Ameixa Rock porá o fío musical cunha animada sesión vermú que durará ata as tres da tarde.

A actividade conta coa colaboración da concellería de Cultura de Vilagarcía e da asociación AmarCarril.