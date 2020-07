El PP conserva su dominio en Arousa con la izquierda de reformas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia serxio gonzález

vilagarcía / la voz 12/07/2020 23:45 h

El mapa municipal experimentó notables cambios en Arousa hace poco más de un año, pero esas alteraciones no parecen rezar en el tablero de juego autonómico. No, al menos, por lo que respecta a la posición predominante que ocupa el Partido Popular. Esta noche, la figura de Núñez Feijoo volvió a imponerse en la comarca con enorme claridad. El PP no solo no ha retrocedido, sino que su apoyo electoral se ha incrementado incluso en cuatro décimas, acercándose a la mitad del voto válido.

Tres plazas concentran porcentajes de respaldo verdaderamente elevados. Vilanova, Valga y Meaño otorgan a la gaviota seis de cada diez papeletas con apenas un par de reveses: el de O Grove, donde ve cómo el BNG se sitúa como fuerza más votada, y el de A Illa, donde estrecha su diferencia con el PSOE, pero es incapaz de batir sus siglas. En el resto de los municipios arousanos, el color político es azul. Es de destacar el caso del bastión de Gonzalo Durán, que ofrece a sus siglas su mejor resultado en Arousa: un 62 %.

El BNG es el otro gran protagonista de la jornada en la comarca. Con Ana Pontón regresa al segundo puesto en unas elecciones gallegas, con un crecimiento de catorce puntos, la victoria en O Grove y un zarpazo con sabor a resarcimiento en Catoira, donde rebasa al PSOE y tutea incluso al PP. Todo lo contrario sucede con Galicia en Común. Las sangrías internas hacen que la segunda fuerza del 2016, capaz de sumar 11.134 votos y un apoyo del 19,45 %, se descalabre hasta unas magras 2.091 papeletas, con el 97,5 % de los sufragios escrutados en Arousa. Haciendo buenos los presagios, el papel de Marea Galeguista es irrelevante. Como lo son el de Vox, que pese a su estrategia de confrontación y altavoces no alcanza el millar de votos en la comarca, y el de Ciudadanos,

El PSOE cae a la tercera plaza en Vilagarcía, donde el PP vuelve a vencer

Atendiendo a lo meramente cuantitativo, las tres principales formaciones gallegas podrían sentirse satisfechas con los resultados de anoche en Vilagarcía. El PP sube algo más de un punto y firma una cómoda victoria, con un 43,6 % de los votos. El BNG protagoniza una remontada de 16 puntos y se hace con la segunda plaza a costa del PSOE, que cae al tercer lugar pese a reforzar también su apoyo en tres puntos con respecto al 2016.

Claro que la lectura cualitativa ofrece un panorama muy distinto, por cuanto los socialistas no han sido capaces de traducir su claro dominio municipal en un resultado parejo en clave autonómica. En relación inversa, la marca Feijoo mantiene a los conservadores por encima del puño y la rosa, que ve cómo los nacionalistas también los rebasan en la capital arousana. A Galicia en Común le cabe el magro consuelo de haber superado la barrera del 5 % de los sufragios. Y cualquier atisbo de Vox se desvanece: la ultraderecha solo sumó 292 votos.

El Bloque rebasa al PP y al PSOE y se impone en O Grove

Aunque solo por dos votos, el BNG se convirtió ayer en la fuerza más votada en una de las principales plazas de O Salnés. Los nacionalistas ganaron en O Grove, imponiéndose a un Partido Popular que retrocede tres puntos y a un PSOE que, con eso y con todo, incrementó su respaldo electoral en un 4 %, pero se tuvo que contentar con la tercera plaza. En Marea, que hace cuatro años cosechó un excelente resultado, se diluye bajo la fórmula Galicia en Común.

Los conservadores vencen con claridad en Cambados

El año pasado, por segunda vez consecutiva, el Partido Popular fue incapaz de alzarse con la mayoría absoluta que le hubiese permitido recuperar el gobierno municipal de Cambados. Esa merma de potencial en lo local no se ve trasladada al ámbito autonómico. Ayer, la baza de Feijoo no solo venció con claridad, incluso rebasó su marca de hace cuatro años para firmar el 52,83 % de los votos. Un Bloque en claro ascenso recupera posiciones y se convierte en segundo.

PSOE y BNG suben en Meis, donde el PP sigue en cabeza

El año pasado, el Concello de Meis protagonizó un histórico vuelco político, al situar por primera vez a una mujer socialista, Marta Giráldez, al bastón de mando. En la cita con las autonómicas, el tirón de Feijoo continúa situando al PP por encima del 50 % del voto. Con todo, la gaviota se deja cuatro puntos con respecto a los comicios del 2016. El PSOE crece y se afianza en la segunda plaza, mientras que los nacionalistas refuerzan su nivel de respaldo en un 11 %.