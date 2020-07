Los ambulantes desconvocan la manifestación del próximo martes

0

La Voz de Galicia antonio garrido

vilagarcía / la voz 02/07/2020 22:16 h

El miércoles, en una nueva reunión, se tomará una decisión definitiva, pero el acuerdo entre los ambulantes y el Concello de Vilagarcía está mucho más cercano.El encuentro entre ambas partes concluyó de mejor manera que el anterior y con la desconvocatoria de la manifestación que estaba programada para el próximo martes. Como en cualquier buena negociación, ambas partes han cedido, en la medida de lo posible, en un busca de un acuerdo tan necesario como imprescindible.

La reunión fue mucho más breve que el anterior encuentro y concluyó con varias ideas y una decisión. La decisión es que tanto el sábado como en el mercadillo del martes, los puestos se mantendrán en la rúa Alexandre Bóveda con la configuración de siempre. Es decir, no se permitirá el paso de vehículos. Una situación excepcional, porque la decidida intención de Ravella es que ese vial esté abierto al tráfico de manera permanente.

¿Cómo se ha solucionado el desencuentro? Desde Ravella se han explicado las medidas de seguridad que la reforma de Alexandre Bóveda traerá consigo. Y que se harán, según apuntan fuentes municipales, «mediante sinalización viaria, ata o momento no que se poida realizar a obra de elevación e ensanche da beirarrúa xunto coa instalación doutros medios de calmado de tráfico. Esta obra podería completarse con maceteiros ou outro tipo de elementos que sirvan para delimitar moito mellor o espazo e que os vendedores se sintan máis seguros. Ademais, ofrécese a posibilidade de cortar o carril de circulación paralelo a primeira e última hora do mercado para que teñan máis facilidades para montar e desmontar os postos».

Al margen de explicarles esa intención de extremar al máximo la precaución, desde el Concello se repitieron las dos propuestas tras la reforma de Alexandre Bóveda. «A primeira é a de manter unha única liña de postos en Alexandre Bóveda, encarados coa fachada da Praza de Abastos e ocupando a zona de aparcamento. Para elo ensancharíase a zona de beirarrúas o suficiente para dar cabida aos postos e deixar un amplo corredor polo que circulen as persoas», algo que se haría de manera provisional hasta que se pudieran ejecutar las obras necesarias. La otra opción «suporía desprazar todo o mercado cara a zona posterior da Praza de Abastos (por García de Caamaño) e ocupar o Parque da Xunqueira. Esta opción permitirá liberar todo o casco vello, non obrigaría aos cidadáns a ter que cruzar unha rúa con tráfico, e ofrece unha solución de continuidade», esgrimen desde Ravella.

Sin embargo, surgió en la reunión una tercera vía. Una propuesta que salió de los ambulantes, que será estudiada por el Concello y que consistiría en ocupar las calles peatonales del centro de la ciudad (Castelao, plaza de Galicia y Rey Daviña). El ejecutivo se comprometió a evaluarla sobre el terreno y con planos, de ahí que ambas partes se hayan citado para una nueva reunión que tendrá lugar el miércoles.

«O goberno local insistiu en que está completamente a favor do tradicional mercado ambulante de Vilagarcía. Consideran que é un gran atractivo e un elemento dinamizador que non só hai que manter, senón tamén que potenciar. E esta potenciación precisa dunha reorganización que o faga máis ordenado e cómodo para os clientes (agrupando sectores nunha mesma zona, por exemplo) e tamén reducindo ao máximo o impacto negativo que a súa celebración poida ter tanto no tráfico como na vida cotiá dos cidadáns. E tampouco pode ser impedimento para que outros sectores poidan desenvolverse», concluyen desde el Concello.

Agtamar UPTA considera un disparate la idea de mantener el tráfico en Alexandre Bóveda

Agtamar UPTA ha querido salir también a la palestra para expresar su punto de vista sobre la decisión del gobierno local de mantener el tráfico por Alexandre Bóveda los días de mercado. Una decisión que su máxima responsable, Eduardo Abad, considera «un disparate», al no existir separación arquitectónica entre la zona del mercado y la plaza de abastos y el mercadillo.

«Nos solidarizamos totalmente con los ambulantes. Son trescientas familias que apenas han podido desarrollar su actividad económica durante los últimos meses», afirma Abad Sabarís. Para el máximo responsable de Agtamar UPTA, en una situación como la actual deben primar la situación de las personas «muchas de las cuales están viviendo un drama, y ellos están totalmente en contra de la modificación». Sostiene Eduardo Abad que la decisión del Concello «es una auténtica temeridad» y se pregunta si sigue las directrices que al respecto pueda tener la Dirección General de Tráfico.

Y, por lo que respecta a las alternativas que desde el Concello se les están ofreciendo a los ambulantes, desde UPTA las rechaza por completo. «Un gobierno que presume de diálogo y de entendimiento no puede hacer esto de esta manera porque el centro de Vilagarcía vive del mercadillo, porque tanto el martes como el sábado son los días que más afluencia de clientes tienen», subraya Abad Sabarís, que asegura que está «absolutamente convencido» de que los cambios serán negativos para el desarrollo de la actividad de cientos de autónomos. «Tenemos serias dudas sobre esta medida. Va a crear un problema tremendo de seguridad vial», concluye.