«Quero que todos saiban o que me fixeron, polo meu fillo movo o mundo»

bea costa

vilanova / la voz 25/06/2020 21:00 h

Quienes conocen a Evangelina Lago saben que es una mujer de carácter y luchadora, pero ayer no dejó de sorprender a propios y a extraños cuando convocó a la prensa para hacer unas declaraciones, una semana después de haber perdido a su hijo en el mar. Ramiro Piñeiro Lago salió el jueves por noche al camarón y su cadáver fue hallado al día siguiente al filo de las siete de la tarde al lado del puente de A Illa. Tenía 43 años y su muerte supuso el golpe definitivo a la tragedia en la que vive instalada esta mujer desde hace dos años.

En este tiempo ha visto como uno de sus hijos se quedaba en una silla de ruedas como consecuencia de un accidente de tráfico, su marido falleció, su otro hijo ingresó en la cárcel y el domingo pasado enterró a su Rami.

Ha sido la última estocada, cuenta mientras sostiene una caja de pastillas Alprazolam en la mano, pero, aun así, ha sacado fuerzas de flaqueza para denunciar lo que considera una flagrante injusticia. La que fuera patrona mayor de Vilanova está indignada porque a su hijo preso no le permitieron ir a velar el cadáver de su hermano al tanatorio, y al funeral, aunque sí pudo ir, tuvo que hacerlo esposado. «Tiña a un fillo en cadeira de rodas, a outro na caixa e a outro esposado sen poderse nin persignar, e eu no medio sen saber que facer». Según su relato, en la iglesia les pidió a los guardias civiles que vigilaban a su hijo que le retirasen las esposas durante la ceremonia, pero se encontró con una negativa por respuesta, y Evangelina estalló. No se quedó ahí el tema. Este jueves, ya más sosegada, se puso ante los micrófonos para hacer pública su queja. «Díxome a xuíza que os responsables dun preso fóra do cárcere é a Garda Civil, e o garda a min mentiume cando dixo que cumpría normas», señaló. «Eu non pido cartos, só quero que o mundo saiba que o me fixeron, esta todo Vilanova de testemuña, polo meu fillo movo o mundo», añadió.

Evangelina Lago reconoce que su hijo debe pagar por el delito cometido -tiene una condena de dos años y medio de los cuales ya ha cumplido la mitad-, pero echa de menos «un pouco de humanidade». «Cando morreu o seu pai veu ao enterro sen esposas. Estou de acordo con que debe cumprir a condena, pero pido que a xustiza sexa para todos». Cree que de haber tenido medios económicos para pagar un buen abogado su hijo no estaría aún en prisión, pero lo que nunca se había podido imaginar es que tendría que salir de allí para enterrar, primero a su padre y, después, a su hermano.

Su deseo era poder volver a reunir a toda su prole en una comida familiar, «porque do cárcere sáese», puntualizó, pero Evangelina no contaba con que el mar acabaría arrebatándole a Ramiro. «Aínda penso que vai entrar pola porta», balbucea sin dar una oportunidad al llanto, sentada en el alpendre de su casa de San Miguel de Deiro.

La tragedia se ha cebado con esta mujer, pero no por ello deja de estar agradecida a aquellos que se volcaron en la búsqueda de Ramiro Piñeiro el día de autos, esto es, la patrona mayor, los marineros que sacaron sus barcos para rastrear la ría y el alcalde, entre otros, «que sempre estiveron á nosa disposición».