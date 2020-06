El PP ve un «riesgo alarmante» para el turismo que A Compostela tuviese que ser cerrada al baño

0

vilagarcía / la voz 19/06/2020 21:09 h

El Partido Popular de Vilagarcía no dudó en mostrar ayer su «alarma» ante el episodio que ha obligado a prohibir el baño en la playa de A Compostela, apenas una semana después de la concesión de la bandera azul. Los conservadores no comprenden que las aguas no hayan soportado «ni el primer análisis» y se preguntan por quienes se hayan bañado allí en las horas y días previos al cierre, «en un agua que no reunía las condiciones mínimas».

Para el grupo que encabeza Ana Granja, la estampa actual de la playa «es un paseo sin acabar su renovación, un parque infantil precintado, unos peligrosos accesos plagados de maderas rotas, una planta invasora que pincha a peatones y a bicicletas y, ahora, un agua en la que no te puedes bañar». El PP considera que se trata de un tema de importancia crucial, «que puede generar un enorme daño a la imagen de la playa y a la recuperación turística y hostelera, y quién sabe si a los bañistas que la han usado sin saber que no reunía unos mínimos de seguridad». Una situación que, en opinión de la formación popular, se agrava por el hecho de que se dé cuando Galicia «está ya desconfinada, en plena recta final del mes de junio y con buen tiempo».

Además de lamentar el «enorme varapalo» que puede sufrir la ciudad, los conservadores destacan la «enorme confusión» que ayer apreciaban entre los usuarios del arenal: «Es urgente tomar medidas para recuperar la confianza y pedimos al Concello que trate este asunto como prioritario y no escatime en medios y recursos» para abordarlo.