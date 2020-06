Vilagarcía prohíbe el baño en la playa de A Compostela

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Antonio Garrido

Vilagarcía / La Voz 18/06/2020 17:38 h

El Concello de Vilagarcía recibió este mediodía una comunicación de la Consellería de sanidade en la que se informaba que el resultado de una analítica de las aguas de la playa de A Compostela efectuada el pasado martes ofrecía una concentración microbiológica superior a los niveles óptimos establecidos en la normativa sanitaria. Ante esta situación, Ravella ha decidido prohibir el baño hasta que lleguen los resultados de un segundo análisis, que garanticen el perfecto estado de las aguas. «A noticia sorprendeu dada a evolución positiva que a calidade das augas do areal mantén de forma constante desde hai xa bastante tempo, sumando sucesivas cualificacións de excelente», apuntan fuentes municipales.

La segunda muestra de la Consellería de Sanidade no se tomará hasta la próxima semana, por lo que, con el objeto de tener cuanto antes los nuevos datos, el Concello ha contactado con un laboratorio certificado para contratar la realización de una nueva analítica. La intención es que la muestra se tome mañana pero, al ser viernes, puede ser que los resultados no lleguen hasta el lunes y que el arenal tenga que estar cerrado al baño durante todo el fin de semana. «Aínda que esta é a situación máis probable, o Concello non quere deixar ningún cabo solto, polo que independentemente do anómalo que semellen os resultados da mostra tomada o martes, esta mesma tarde comezaron a revisarse as redes de saneamento e de pluviais para comprobar se puidera terse producirse algún verquido por avaría ou por algunha conexión ilegal á rede. De detectarse algún destes casos adoptaríanse as medidas oportunas de forma inminente», se apunta desde el Concello.