Outros cinco centros do Salnés súmanse ao plan de educación dixital da Xunta

A Consellería de Educación vén de publicar esta semana o listado dos 125 centros que se incorporarán o vindeiro curso escolar ao proxecto Educación Dixital (E-Dixgal). Un programa impulsado conxuntamente pola Consellería e pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica da Xunta, que a partir de setembro pasará a contar con 470 colexios e institutos ao engadírselles os 125 seleccionados aos 345 nos que xa estaba implementado este curso.

Entre os centros noveles figuran 49 da provincia de Pontevedra. Deles, sete da contorna da cidade do Lérez e cinco na comarca do Salnés, os colexios de Coirón-Dena, o Plurilingüe Rosalía de Castro de Carril, o de Corvillón e As Bizocas, ademais do instituto Monte da Vila do Grove.

Coa inclusión no E-Dixgal os alumnos de Quinto e de Sexto de Primaria pasan a recibir todas as súas materias en modalidade dixital, mentres os de Primeiro e Segundo da ESO fanno nun mínimo de seis, a elección de cada centro. Con tal fin, a Consellería dota ao profesorado e ao alumnado dos medios tecnolóxicos necesarios, incluído cadanseu ordenador, ademais do acceso a unha contorna virtual de aprendizaxe con contidos gratuítos. Entre estes recursos figuran os contidos xerados na iniciativa Dixit e o acceso á plataforma EVA E-Dixgal, con material de aprendizaxe das editoriais electrónicas aulaPlaneta, Netex, Edebé e Pearson. Un programa, o E-Dixgal, que nestes tres últimos meses axudou os seus colexios e institutos asociados a exprimir os seus recursos durante o confinamento.

«Pedímolo pola posibilidade doutro confinamento» pablo penedo MONICA IRAGO Ocolexio de Coirón-Dena é un dos cinco centros do Salnés que o vindeiro curso se estrearán no E-Dixgal. Rafael Maquieira é o seu director. -Que levou o seu centro a solicitar o proxecto E-Dixgal? -Inda que era un tema que xa se debatíu outros anos, e había distintas sensibilidades no claustro, a situación xerada polo covid-19 fíxonos ver a necesidade de contar cuns recursos. Tampouco consideramos que isto sexa unha panacea. Pero ante a posibilidade de rebrotes que poidan motivar un novo confinamento e unha situación semellante á deste ano, estar preparados. O Dixgal non é unha solución a nada. É un recurso que fan bo os profesores e os alumnos, sacándolle proveito como a calquera outra ferramenta.

Case dous millóns e medio para obras de mellora nos recintos escolares

A Xunta informa de que ten en marcha proxectos de mellora en centros educativos de todo O Salnés agás O Grove por valor de 2.471.392,68 euros. Tres son os recintos que concentrarán o groso deste capítulo. Trátase do instituto Castro Alobre de Vilagarcía, ao que se destinarán 250.000 euros na mellora da súa carpintería exterior, do colexio Julia Becerra Malvar de Ribadumia, con 857.709,39 euros, e do colexio Xulio Camba de Vilanova, no que se investirán 859.678; nos dous últimos casos, en cadansúa reforma integral.