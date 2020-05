Una gran mancha de barro baja por el Ulla y amenaza el banco de Os Lombos

0

La Voz de Galicia rosa estévez

vilagarcía / la voz 15/05/2020 21:47 h

El Ulla era hoy viernes de color marrón. Una gran mancha de barro avanzaba lenta pero irremediablemente hacia la ría de Arousa, alcanzando incluso el entorno de Cortegada. La noticia generó alarma entre el sector del mar. El patrón mayor de Carril y presidente de la agrupación de parquistas, José Luis Villanueva, explicaba el origen de esa preocupación. «Este episodio coincide con mareas mortas, as correntes non teñen apenas forza, e se non conseguen arrastrar ese fango fóra e se acaba decantando ao fondo, pódelle causar moito dano ao marisco», explica. El carrilexo se puso en contacto con la Consellería do Mar para informar de lo que estaba ocurriendo. La Xunta desplazó al lugar a los técnicos del Plan de Control de Verquidos, que consideran que la mancha se debe «ás intensas chuvias do mércores». Las primeras analíticas realizadas apuntan «valores dentro de parámetros normais», aunque eso no ha tranquilizado al sector.

«Está todo enlamado, enfangado» explicaba el patrón carrilexo. «Isto pode ter un efecto fatal no recurso», insiste. Y advierte de que «chove sobre mollado: ademais de que se está traballando nos Lombos en época de desove, co dano que iso fai, agora vennos este problema», indicaba. El patrón carrilexo insiste, así, en la crítica realizada hace días a la decisión de Rañeir@s de mantener abierto el banco de Os Lombos durante este mes de mayo -dada la situación excepcional provocada por el covid-19- cuando ya ha comenzado el desove.

Informes técnicos

La Xunta intentó calmar esas críticas asegurando que la continuidad del banco no está en peligro, pero no ha convencido al responsable del pósito carrilexo, que asegura que se ha permitido seguir trabajando en la zona sin haber realizado ningún estudio previo que avale esa decisión. «No somos científicos, pero somos profesionales del mar que conocemos muy bien nuestro oficio y la zona, y no nos la cuelan», se respondió desde el pósito carrilexo, desde el que adjuntaban una serie de fotos que demostrarían que «la madre naturaleza, después de varios años de malas campañas, ha tenido un detalle excepcional al fijar un desove de almeja japónica en la zona denominada Os Lombos do Ulla».

Según Carril, el trabajo ahora en esa zona pone en peligro la viabilidad de esa cría, y ese era precisamente uno de los asuntos que se iba a abordar hoy, en una reunión de patrones mayores de la ría que el pósito de Rianxo había convocado en la lonja carrilexa, pero que finalmente fue desconvocada.