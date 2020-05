La unificación de horarios desata la polémica entre la Xunta y Ravella

0

La Voz de Galicia

Vilagarcía / La Voz 10/05/2020

Las declaraciones del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, sobre la unificación de horarios en todo el municipio de Vilagarcía, han desatado las críticas del delegado territorial de la Xunta, José Manuel Cores Tourís. Este lamenta que el regidor acusase a la Administración Autonómica de confundir a los concellos al informar sobre los núcleos de menos de cinco mil habitantes en los que se puede eliminar la restricción de horarios cuando fue la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) que preside el regidor vilagarciano la que pidió que se concretaran esas zonas. «Sen embargo, Varela criticou que o Goberno autonómico fixese pública esa relación que, por outra parte, sempre estivo suxeita a modificacións por parte dos alcaldes», argumenta el delegado.

«Non entendemos a razón pola que solicita unhas medidas como presidente desta federación que logo critica como alcalde de Vilagarcía e, ademais, se nega a aplicar no seu municipio tachándoas de sinsentido», insistió Cores Tourís. En su opinión, «esta decisión vai prexudicar a centos dos seus veciños».

El delegado de la Xunta recordó que esta lista que emitió no lleva a confusión, «ten coma obxectivo clarificar cales son as parroquias rurais que contan con menos de cinco mil veciños». También, que la medida se tomó por encargo de la Delegación del Gobierno, por lo que instó a Varela a dirigir su «preocupación» a esa entidad. «Dende a Xunta informouse pertinentemente a todos os concellos, polo que a normativa está clara: estableceuse un marco e a partir de aí, cada concello ten marxe para decidir modificacións», argumenta. Así, añade, los alcaldes pueden optar por mantener las restricciones horarias en algunas parroquias de menos de cinco mil habitantes que no guardan una mínima separación con los cascos urbanos.