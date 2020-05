Ravella saca a licitación la primera fase de la reforma de O Piñeiriño

0

vilagarcía / la voz 04/05/2020 21:32 h

O Piñeiriño es un barrio poblado y orgulloso. Un barrio que a sus moradores les gusta vivir, porque en sus calles hay, ya desde antes del covid-19, un cierto espíritu de vecindad. Y todo ello, pese a que esta zona de Vilagarcía, que se comenzó a urbanizar en la década de 1970, se ha quedado anclada en el viejo urbanismo del cambio de siglo. Desde el gobierno local anunciaron, hace ya meses, que esa realidad iba a cambiar. Para ello, Ravella ha puesto en marcha el proceso de licitación de la primera fase de un plan llamado a mudar completamente la fisonomía de las calles para hacerlas más parecidas a la gente que vive en ellas. La primera fase del proyecto tiene un presupuesto de 205.971 euros y afectará a las calles Francisco Porto Rey, Álvaro Cunqueiro y Fontecarmoa. El proyecto, redactado por el arquitecto municipal, prevé «o ensanche das beirarrúas de Álvaro Cunqueiro e Francisco Porto, que contarán con máis do dobre de ancho que as actuais, pasando dos dous metros de agora, aos cinco e medio que terán tras a actuación. Nas interseccións con outras vías, a beirarrúa ensánchase en forma de orella ata chegar aos oito metros de ancho». No se eliminará el aparcamiento, aunque este pasará a hacerse en línea. «Por descontando -continúa el relato de Ravella- eliminaranse todas as barreiras arquitectónicas e as beirarrúas serán completamente accesibles e cómodas para as persoas con problemas de mobilidade, ao construírse superficies totalmente regulares a base de formigón e contar coas correspondentes baixadas e ramplas».

El proyecto incluye la mejora de la seguridad de los peatones en la calle Fontecarmoa, donde una de las aceras acaba por desaparecer debido al desigual ancho de la vía.

Por último, en las zonas afectadas se renovará el alumbrado público, poniendo nuevas luminarias de fachada con tecnología led, y se completará la actuación con la plantación de árboles que den un aspecto «máis agradable e aporten frescura ao barrio».

Las empresas interesadas con hacerse con este proyecto tienen hasta el 25 de mayo para presentar ofertas. La actuación se financia con fondos de la Diputación y deberá ejecutarse en un margen de cinco meses.