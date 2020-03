El BNG solicita a Vicepresidencia y a la Subdelegación que aplacen la moción de censura en Catoira

0

La Voz de Galicia serxio gonzález

vilagarcía / la voz 15/03/2020 05:00 h

Ya solo la situación de emergencia sanitaria declarada en Galicia parece capaz de detener la moción de censura que el PSOE de Catoira ha pactado con el PP para desalojar de la alcaldía arousana al BNG. Cierto que la alianza del veterano exalcalde socialista Alberto García con el joven portavoz conservador Iván Caamaño ha generado fisuras en el grupo municipal del PSdeG, como también que la operación ha sido desautorizada por las direcciones provinciales de la gaviota y el puño y la rosa. Pero, de momento, la denominada operación Drakkar prosigue viento en popa hacia el martes, fecha fijada para el pleno en el que se consumará el asalto a un bastón de mando que todavía empuña el nacionalista Xoán Castaño. Arropado por sus concejales, por el responsable del Bloque en O Salnés Manuel Domínguez y por el secretario de organización de la formación frentista Bieito Lobeira, Castaño anunció ayer que ha solicitado de la Consellería de Vicepresidencia y de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra que tomen cartas en el asunto y estudien el aplazamiento de la sesión plenaria. «Non comprendemos que co Congreso paralizado e o Parlamento de Galiza disolto, cando se está a fomentar o teletraballo, se dean as garantías democráticas e sanitarias para que se desenvolva un pleno que atraerá unha eventual concentración de xente», razonó Lobeira.

«Un suicidio político e de país»

Más allá de la prudencia ante la pandemia del coronavirus, el BNG entiende que existen buenas y poderosas razones para que esta «moción da dopaxe», en palabras de Castaño, no prospere. «Estamos convencidos de que é necesaria unha política de alianzas que desprace o PP de todos os ámbitos de poder institucional que sexa posible, non por capricho, senón porque é preciso para o país», explica Bieito Lobeira. Hasta ahora, los nacionalistas creían que esa percepción era compartida por la dirección del PSdeG. «Pero vemos que non é ese o camiño que están tomando, e máis aló dunha desautorización política non coñecemos que se tomasen medidas nin feitos concretos e inequívocos» hacia los militantes socialistas que han pactado con el PP. El Bloque teme que operaciones como la de Catoira se reproduzcan en Castrelo de Miño y Viana do Bolo con idénticos protagonistas políticos. Algo que consideran «moi grave»; todo un «suicidio diante das eleccións» y alas para Núñez Feijoo. «Se esta é a política de alianzas que manexa o PSOE, pouco futuro hai», advirtió el responsable de organización.

En cuanto a la moción de censura en sí, el BNG solo aprecia en ella cuatro propósitos: «O reparto do poder, os postos de traballo a dedo, as liberacións e tapar a catastrófica xestión de García».