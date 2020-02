Roban en la joyería Jiménez tras romper la puerta con la tapa de una boca de riego

0

La Voz de Galicia antonio garrido

vilagarcía / la voz 26/02/2020 20:38 h

La «banda de la alcantarilla» ha vuelto a actuar en un establecimiento del centro de Vilagarcía. Si hace tres semanas era el de la tienda de moda náutica Orza el que sufría un robo después de que rompieran la puerta con la tapa de una alcantarilla, en la madrugada del martes al miércoles la víctima fue la joyería Jiménez, que está situada en las galerías Casino. En este caso, el instrumento elegido fue la tapa de una boca de riego.

Todo sucedió alrededor de las seis de la mañana. Los ladrones habían intentado forzar la verja de Opticalia, que está en la rúa Covadonga, enfrente de las galerías, pero tuvieron que desistir en su intento ante la fortaleza del elemento de protección. Como no querían irse de vacío buscaron una segunda opción y no tuvieron que caminar mucho. Se adentraron en las galerías, vieron el cartel de la Joyería Jiménez y allá fueron. La emprendieron a golpes con la puerta. Primero, al parecer, con una pequeña barra de aluminio que no fue rival contra un cristal a prueba de balas y de un grosor notable, y que acabó abandonada a la entrada del local. Así que luego optaron por utilizar la tapa de una boca de riego para conseguir romper la resistencia de la puerta.

Equilibrios sobre el cristal

Tras más de un intento consiguieron su objetivo, aunque no por completo. Rompieron un trozo de cristal del tamaño suficiente como para poder entrar, pero tuvieron que hacer equilibrismos porque el hueco estaba un metro por encima del suelo. Quien entró se dirigió hacia uno de los expositores para hacerse con todo el material que pudo, se llevó dinero de la máquina registradora y revolvió los papeles en busca de cualquier cosa más de valor. La propietaria del establecimiento todavía no había hecho a media mañana de ayer un recuento exacto del botín que se habían llevado los amigos de lo ajeno, pendiente como había estado de intentar arreglar el estropicio que le causaron en la puerta. Sí le sorprendió que obviaran un ipad que estaba encima del mostrador y que allí se quedó.

Aunque, lo que más sorprendió a la propietaria de la joyería Jiménez fue la habilidad que tuvieron los ladrones ya no solo para entrar, sino, sobre todo, para abandonar el establecimiento, puesto que el hueco no estaba a ras de suelo, ni mucho menos. Ni siquiera utilizaron alguna de las dos escaleras que estaban dentro del local, que aparecieron en el mismo lugar en el que estaban la noche anterior. Y todo ello sin sufrir un solo corte, puesto que, al menos a simple vista, no se apreciaban restos de sangre.