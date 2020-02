Mariscos Gilmar o cómo gestionar una empresa sin móviles

0

vilanova / la voz 26/02/2020 20:38 h

No anda O Salnés muy sobrado de empresas, y las que han elegido nuestra comarca para ubicarse se encuentran, en demasiadas ocasiones, condenadas a vivir situaciones que parecen sacadas de un libro de Kafka. Es el caso de las firmas instaladas en el polígono industrial de Tremoedo. Según relata una de ellas, Mariscos Gilmar, estas naves llevan alrededor de tres meses sufriendo problemas de conexión telefónica derivadas de la «falta de cobertura en las líneas de Movistar».

Cuando comenzaron los problemas, los empresarios hicieron lo normal: recurrir a la empresa para trasladarle el problema, confiando en que la advertencia llevase aparejada, en un tiempo razonable, la solución al entuerto. Pero no ocurrió así ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que presentaron sus quejas a la empresa contratada. Lo único que han sacado en limpio de Movistar, bien a través de los agentes, bien desde la propia central, es que «existe una antena de cobertura 3G para dar servicio a toda la zona y que esta es insuficiente». El problema parece claro y perfectamente identificado, pero solución, a corto plazo, no se ofrece ninguna. Eso ha generado un profundo malestar entre las empresas afectadas. Mariscos Gilmar, harta de esperar respuestas, ha decidido trasladar el asunto al Concello de Vilanova de Arousa y al Valedor do Pobo.

Y no es de extrañar que lo haga, puesto que la situación en la que se encuentra es insostenible, ya que llevan tres meses sin poder recibir o emitir llamadas desde sus dispositivos móviles desde dentro de sus instalaciones. Según relatan desde la firma, dedicada al procesado de productos del mar, los trabajadores tienen que salir a la calzada para poder coger una cobertura mínima, y de esa forma «poder atender las llamadas telefónicas de sus clientes». «La empresa está pagando por un servicio que no tiene».