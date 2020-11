El Obradoiro rozó la proeza

0

15/11/2020 14:49 h

El Monbus Obradoiro hizo todo lo que pudo, que fue muchísimo, dadas las circunstancias. Plantó cara con gallardía al potente Baskonia, pero no le bastó. Le faltaron acierto y fortuna en momentos puntuales, sobre todo en un tercer cuarto que resultó determinante con siete personales para un lado y dos para el otro, nueve tiros libres en un aro y cero en el otro. En el primer cuarto los vitorianos fueron dos veces a la línea de personal, en el segundo ninguna y en el último seis.

No es difícil imaginar a Moncho Fernández, Víctor Pérez, Gonzalo Rodríguez y Dan Petts en el laboratorio de Sar dándole vueltas a la mezclas. Con solo dos pívots santos y uno renqueante, sin los dos interiores con mejores números hasta la fecha, ¿cómo parar al rascacielos Fall de 2,21 metros? ¿O al buldócer Jekiri, de 2, 12 metros y músculos de acero?

Pero no es solo una cuestión de kilos y centímetros, porque Vildoza dirige y anota, Giedraitis y Peters pueden hacer daño cerca o lejos del aro, Dragic es un todoterreno... Y así uno por uno.

Ivavonic lo tuvo más fácil. ¿Ausente Birutis, cuál está siendo la principal vía de anotación? Robertson. Pues primero Kurucs y después Dragic lo persiguen como si no hubiera un mañana. Y como previsiblemente el Obra se vería obligado a tirar más de tres, se ocupó de ahogar a los tiradores. En cualquier caso, el cuadro compostelano no se obcecó con los lanzamientos largos y dejó detalles de circulación de balón de altísima escuela.

El partido empezó de la peor de las maneras para el Obra, sin acierto en la larga distancia y un parcial 8-0. Tardó en encontrar el aro, pero en menos de dos minutos el colectivo de Moncho Fernández igualó la contienda.

Desde el ecuador del primer cuarto hasta el descanso el partido se movió por cauces de igualdad, con un Baskonia que no conseguía imponer su fortaleza y un Obradoiro muy aplicado en las ayudas defensivas, en la lucha por el rebote y en la búsqueda de tiros liberados. La que anotó Cohen para poner el 10-12 en el electrónico es para verla repetida, por la velocidad y la clarividencia del equipo en el movimiento de balón.

El conjunto santiagués consiguió irse al descanso con dos puntos de ventaja aplicando corazón y cabeza ante un rival que no regala nada, que apretó en defensa y aprovechó cada tramo de atasco visitante, por pequeño que fuese, para golpear.

Tal y como transcurrió la contienda, el partido se le escapó al Obradoiro en los compases finales del tercer cuarto, en pequeños detalles. Beliauskas puso el 47-50 con un triple. A partir de ahí, las faltas personales y dos rebotes ofensivos del Baskonia tuvieron un efecto demoledor que se tradujo en un parcial 15-5 para encarar el último cuarto con un 62-55.

Los visitantes no dejaron de intentarlo. Pero se notaba el desgaste ante un rival que no atravesó una sola pájara. No lo consiente Ivanovic. Al final, 80-74, una derrota con honor, y otra vez con mal sabor de boca porque en los detalles al Obradoiro no le acompaña la fortuna.

Baskonia 80: Vildoza (19), Kurucs (8), Polonara (11), Giedraitis (8) y Jekiri -cinco inicial-. Henry (4), Sedekerskis (9), Diop, Fall (6), Peters (7) y Dragic (8)

Obradoiro 74: Pozas (4), Robertson (15), Beliauskas (12), Czerapowicz (5) y Cohen (17) -cinco inicial-. Oliver (5), Enoch (7), Álvaro Muñoz y Álex Suárez (9).

Parciales en cada cuarto: 17-15, 17-21, 28-19 y 18-19.

Árbitros: Jordi Aliaga, Javier Torres y Roberto Lucas. Eliminados por faltas personales Enoch y Czerapowicz.

Incidencias: Fernando Buesa Arena. Undécima jornada de la Liga Endesa, disputada a puerta cerrada.