Moncho Fernández: «En los tres primeros cuartos fuimos 17 veces al tiro libre y en el último cero»

La Voz de Galicia M. G. Reigosa

01/11/2020 15:47 h

Moncho Fernández no se podía creer la falta personal en ataque que le pitaron a Robertson en el último cuarto. Su carrera pegada a la banda con las manos en la cara era más expresiva que cualquier diálogo. En todo caso, al acabar el partido, y como es habitual en su trayectoria, no cargó las tintas. «Pues tengo que volver a verla, pero no me pareció falta en ataque», se limitó a significar a la conclusión de la contienda.

En opinión del Alquimista de Pontepedriña, la clave estuvo en el acto que cerró el encuentro: «Creo que hemos hecho 30 minutos de partido fantásticos y el último cuarto no ha sido así, por diferentes motivos, por los puntos anotados, por los rebotes ofensivos perdidos y por las pérdidas. Creo que esos datos, en el último cuarto, han condicionado un partido que, hasta el momento, yo creo que habíamos jugado francamente bien».

El técnico santiagués profundizó en el análisis y en otro dato, que contrasta con lo sucedido con anterioridad: «En el último cuarto no hemos ido a la línea de tiros libres. En los tres primeros cuartos fuimos 17 veces y en el último cero». Es otra clave que explica la pérdida de fluidez.

E insistió, preguntado otra vez al respecto de la baja anotación del final: «Cuando haces menos tiros por las pérdidas, cuando haces menos tiros por el rebote de ataque, cuando no vas a la línea de tiros libres, pues lógicamente es muy complicado anotar más de lo que hemos hecho». Fueron seis pérdidas: «Dos de Chris Czerapowicz, una en un pick and roll y otra en un uno contra dos, en dos penetraciones, una de Pepe y otra de Jake Cohen, que también son pérdidas, y luego dos faltas de ataque que también son pérdidas. Sí, esas seis pérdidas han sido fundamentales en el partido».