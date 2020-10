Moncho Fernández pidió el mismo rasero y vio otra técnica

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. G. REIGOSA

21/10/2020 01:02 h

«Me pitaron dos técnicas, una detrás de otra, la primera por una protesta en una falta en ataque que entendía que no había sido, y cuando me pitan la técnica al decir que no creo que sea falta en ataque le digo que no han mantenido el mismo rasero, y por decirle esto me pitan la segunda». Así de liso y llano, sin entrar en juicios de valor, explicó Moncho Fernández el momento que cambió el signo del partido.

En su análisis de la contienda tampoco quiso cargar las tintas, si bien no dejó de mencionar la incidencia: «Creo que entramos muy bien en el partido, que jugamos francamente bien durante mucho tiempo. Si no, no hubiéramos podido estar ahí contra el Real Madrid, competirle el encuentro hasta el final. Es evidente que desde el punto de vista del marcador el momento clave es mi expulsión. A partir de ahí encajamos un parcial importante, pero el equipo estuvo muy bien y se rehízo, volvió a empatar e incluso a ponerse por delante. Al final fue un intercambio de golpes. Como siempre digo, el Madrid cogió la escapada buena y fue capaz de ganar, aprovechar las ventajas interiores y, con calidad, anotar canastas buenas en momentos importantes, en los que se impuso su calidad».

El Alquimista de Pontepedriña reconoció el empeño y el buen hacer de sus discípulos: «Estoy súper contento por el esfuerzo del equipo, tanto físico como mental, porque se reponen de un momento muy malo y son capaces, por dirección de Víctor y Gonzalo, de volver al partido y de competir hasta el final. A lo mejor, si yo hubiera estado en la pista el resultado hubiera sido peor».

Tampoco quiso pasar por alto el partido del colectivo de Pablo Laso, sobre todo en los últimos minutos, después de que el Obradoiro lograse equilibrar el marcador. «Laprovittola hace canastas muy, muy, muy buenas, cometemos muchas faltas y el Real Madrid va a la línea de tiros libres muchísimo en este último cuarto y acaba decidiendo el partido», concluyó.