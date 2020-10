Tiempo de certezas

0

La Voz de Galicia Miguel Gómez

18/10/2020 01:10 h

Vivimos momentos de incertidumbre pero, si tenemos certeza de lo incierto, ¿dejaría de ser tiempo de incertidumbre? ¡Caramba, el gran @IsaiasLafuente! Esta semana me llegó un aviso por «el grupo» de whatsapp: Haced acopio de papel higiénico, en Navidades nos confinan. Poco tardaron en responder: ni de coña, si dejan al comercio minorista sin campaña de Navidad, terminan de hundirlo. Por si acaso, llamé a Prime jr., el hijo de Amazon y llegamos a un acuerdo: yo no vendo acero inoxidable por Internet y ellos no escriben sobre el Obradoiro en La Voz de Galicia.

El primer cuarto de GBC fue un horror (2 de 20 en tiros de dos puntos) y el Obradoiro, que dominaba el rebote, corría y anotaba con facilidad, llegó a tener ventajas de doce puntos.

Oroz cambió a su equipo en el segundo cuarto y GBC se fue al descanso con opciones de partido, pero en el tercer cuarto no pudieron con los triples de Alex Suárez, las canastas de Czerapowicz, la dirección de Pozas ni, sobre todo, con la sonrisa de Birutis. Aun así no se rindió GBC pero remontar dieciséis puntos gotícula a gotícula era misión imposible. Llegó la cuarta victoria del Obra en cinco partidos dejando la sensación de que todavía queda margen de mejora si los jugadores que se incorporaron más tarde terminan de adaptarse al equipo. ¡Viva Flügge!