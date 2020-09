Moncho Fernández: «Pese a perder, el Betis demostró que tiene alma»

0

La Voz de Galicia N. C.

SANTIAGO / LA VOZ 26/09/2020 19:36 h

El Betis, que descansó en la jornada inaugural y que esta semana cayó en su estreno liguero en casa frente al Joventut por un amplio margen de puntos tiene grandes elementos en su plantilla, «aunque en su estreno liguero ante el conjunto de Badalona no estuvieron muy acertados. No podemos hablar de lo que va a hacer este equipo por un solo partido. No tuvieron acierto, pero lucharon. Cuando fallas 17 tiros libres es muy difícil ganar un partido», justifica el técnico de la escuadra obradoirista. De todos modos, aclara Moncho Fernández que el Real Betis «demostró que tiene alma, que peleó en todo momento a pesar de ir en el marcador con una importante desventaja».

El conjunto sevillano, según explica el entrenador gallego, «necesita tiempo para construirse. Lo comentó Curro Segura. Dijo que necesitan estar juntos y que les faltaba tiempo para compenetrarse, un tiempo que hasta ahora no tuvieron, como casi no tuvo ningún equipo en una pretemporada atípica. Cuando tienes muchos jugadores nuevos necesitas tiempo». Además, Moncho Fernández subraya que el Betis es «un equipo que te puede hacer mucho daño por muchas vías diferentes. Es un equipo físicamente muy potente, que tiene un gran lanzamiento exterior y jugadores muy atléticos en la pintura. El Betis es un equipo muy moderno».