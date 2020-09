El Obradoiro manda en Manresa

0

La Voz de Galicia M. G. Reigosa

24/09/2020 21:20 h

El Monbus Obradoiro ató la segunda victoria del curso con mucho sufrimiento en el Nou Congost, 76-80 ante el Manresa, en un partido en el que llevó casi siempre la iniciativa y en el que estuvo cerca de tirar por la borda su buen trabajo en los últimos cuatro minutos, muy atropellados. Supo recomponerse y defender bien las posesiones postreras de los locales.

El colectivo de Moncho Fernández arrancó la contienda en sexta, liderado por los Laurynas en ataque. Entre Birutis y Beliauskas firmaron los primeros nueve puntos del equipo para un parcial 2-9 impecable.

El Monbus Obradoiro trabajaba bien en los dos lados de la cancha, sobre todo a la hora de cerrar el rebote ante un rival con flojos porcentajes de tiro. Pero había un dato que no ayudaba al cuadro santiagués: las sensaciones eran mejores que el marcador, ya que no conseguía abrir brecha. Y esa nunca es buena noticia ante un rival recio y labrado, de los que no se van de los partidos.

El choque empezó a dar la vuelta por el flanco de las pérdidas de balón, sobre todo en el segundo cuarto. El primero acabó con cuatro por bando. En el siguiente el Obradoiro sumó otras siete, por cuatro de los locales. Pero las repercusiones en el marcador fueron muy distintas. El Manresa consiguió anotar diez puntos al contraataque, por ninguno los visitantes.

El segundo acto tuvo claro color local. Por momentos el Obra se enredó en la defensa catalana. Y atrás no encontraba la manera de frenar a Sajus y Hinrichs.

Fueron veinte minutos muy igualados que dejaron el debut en la ACB del joven base Rafa García, para jugar los últimos siete segundos. Al descanso, 39-41.

De vuelta de los vestuarios regresó también el guion de los compases iniciales, con el Obradoiro activo y acertado. Esta vez el parcial fue 0-11, de nuevo con Birutis y Beliauskas, pero también con Pozas, con un par de entradas hasta la cocina muy meritorias. Cohen tuvo sus primeros minutos y Moncho Fernández apostó por Mike Daum en el tres.

Otra vez el Manresa consiguió recortar gracias a su buen trabajo defensivo, que le servía para compensar una mala tarde en la larga distancia.

Al último cuarto se llegó con un ajustado 56-70. Y el Obradoiro, jugando con mucha fluidez en ataque, fue abriendo brecha frente a un adversario que ahora encontraba en el triple la manera de no descolgarse.

Con 65-73 el partido estaba muy del lado del Obra, que de repente entró en barrena. Daum estrelló en el aro un mate hecho por exceso de confianza (hubiese sido el 65-75) y volvió la sangría de las pérdidas, en malos pases de Oliver y Pozas, en un saque de fondo regalado, en un balón que se le escapa a Daum en el bote... El Manresa, sin estar demasiado fino en ataque, no dejó de recortar y puso el empate a 73 a falta de dos minutos.

Beliauskas asumió la responsabilidad en ataque. Contestó Báez y de nuevo emergió el escolta lituano. Eulis Báez se fue a los tiros libres y solo anotó uno. A falta de 15 segundos, tiros libres para Pozas. Convirtió el primero, marró el segundo y fue una bendición, porque el Obra cogió el rebote ofensivo. Daum anotó desde la línea de personal a falta de once segundos: 76-80. Y el Manresa siguió peleado con el triple en su último ataque, por dos veces.

Ficha técnica:

Manresa 76: Dani Pérez (12), Rafa Martínez (4), Vaulet (9), Hinrichs (8) y Eatherton (7) -cinco inicial-. Guillem Jou (5), Mason (8), Eulis Báez (10), Tabu, Sajus (13) y Sima.

Obradoiro 80: Pepe Pozas (8), Beliauskas (15), Czerapowicz (4), Mike Daum (11) y Birutis (14) -cinco inicial-. Álvaro Muñoz, Oliver (8), Rafa García, Enoch (2), Robertson (14), Cohen (2) y Álex Suárez (2).

Parciales en cada cuarto: 15-21, 24-20, 17-19 y 20-20.

Árbitros: Carlos Peruga, Raúl Zamorano y Joaquín García. Eliminado por faltas personales Chris Czerapowicz, min 37.

Incidencias: Nou Congost. Segunda jornada de la Liga Endesa.