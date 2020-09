Moncho Fernández: «El Obra tiene argumentos para lograr la victoria»

0

SANTIAGO 17/09/2020 20:17 h

El Obradoiro arranca un nuevo curso en la Liga Endesa. Será mañana ante el Fuenlabrada, en Sar, a partir de 18.00 horas. A Moncho Fernández le gustaría tener más tiempo y contar con más amistosos antes del comienzo del campeonato, pero las circunstancias son las que son y el equipo deberá afrontar un reto tan o más complicado que las temporadas anteriores. El entrenador asegura que el equipo está en condiciones de competir y de llevarse la primera victoria del año.

Enfrente, en esta primera cita oficial, estará el Fuenlabrada, «un equipo que es un reflejo de su entrenador, Paco García». En Sar, sin público en este primer duelo, el Obra se va a «encontrar con un equipo muy aguerrido, muy luchador en el aspecto defensivo y ofensivo, y con mucha agresividad». El Fuenlabrada es un conjunto que «juega muy rápido y que se caracteriza por ese sesgo táctico que Paco García da a sus equipos. En el aspecto ofensivo tiene muchas variantes y aprovecha muy bien las características de sus jugadores. Y lo mismo en el campo defensivo. Nos vamos a encontrar una defensa individual, muy agresiva, pero además Paco García siempre añade a sus equipos alguna trampa táctica que siempre desarrollan sus equipos tan bien. Nos va a exigir mucho desde el punto de vista físico y también desde el mental para afrontar todas estas situaciones tácticas».

Para el entrenador de Pontepedriña, el equipo está en condiciones de afrontar con garantías el inicio de la competición: «Llegamos preparados para competir. Tenemos argumentos para poder llevarnos la victoria. El proceso que le queda de mejora al equipo es enorme. Tenemos amplitud de mejora. Tenemos argumentos y, sobre todo, ganas de jugar y de intentar llevarnos la primera victoria».

El Obra estrenará su décima temporada consecutiva en la Liga Endesa sin su afición en la grada, algo que técnicos y jugadores echarán en falta: «Nos va a pesar un poco, porque echaremos de menos a nuestra afición. Lo que ellos significan para nosotros es imposible de medir. Es una circunstancia que tenemos que afrontar y, en este caso, miramos al futuro y confiamos en que esto va a ser un período y que en poco tiempo podremos volver a tener público. Jugar para nuestros aficionados al final es nuestra razón de ser».

Semana dura

Ante el Fuenlabrada, el base Albert Oliver disputará sus primeros minutos como obradoirista. Sobre su estado físico y anímico, Moncho Fernández cuenta que es «un jugador muy inteligente, con mucha experiencia. Enseguida se adapta a los mecanismos del equipo. Está poniendo mucho de su parte y progresa adecuadamente. Estamos muy contentos con su adaptación».

También está en la cabeza del técnico obradoirista el duro arranque liguero, pues en muy pocos días el Obra deberá disputar tres partidos de liga tras una pretemporada atípica. Sin embargo, Moncho Fernández solo quiere pensar «de momento» en el duelo del Fuenlabrada. «La semana que viene será diferente por las condiciones de los viajes y las sesiones de entrenamiento. Pero no cambia nada con respecto a otros años. Nuestro objetivo inmediato es el Fuenlabrada y ya pensaremos después del partido en lo que puede ocurrir a partir del lunes. Será seguro una semana muy dura».

Sin público

El técnico compostelano considera «paradójico» que en algunos deportes profesionales se permita la entrada del púbico, como ocurre en balonmano, y que el Obradoiro-Fuenlabrada se celebre con las gradas vacías. Sin ir más lejos, este miércoles se disputó en A Estrada un partido amistoso entre el Estradense y el Compostela con doscientos aficionados en el campo. En principio se contaba con cuatrocientos personas en las gradas. «No entiendo por qué en Sar no puede entrar público y sí permiten aficionados en la Leb, en los conciertos y en las corridas de toros. No me quiero meter mucho en esto, pero entiendo que, por lo menos, es algo paradójico».