Ozmizrak: «Quiero ser positivo, fuerte y volver pronto»

SANTIAGO 11/09/2020 21:10 h

El Obradoiro sigue con su ronda de presentaciones oficiales y esta vez le tocó el turno al base Kartal Ozmizrak. José Ramón García, miembro del consejo de administración del Obra, explicó que «en esta temporada la situación es de desconcierto y de muchas incógnitas, pero estamos muy ilusionados. Cada vez que presentamos un jugador nuevo lo hacemos con la misma ilusión de pensar que cada temporada hemos preparado al mejor equipo».

El Obra y Ozmizrak estarán unidos las dos próximas temporadas. El base, de 1,89 metros de estatura y 24 años de edad, procede del Darussafaka, con el que firmó unos promedios 9,0 puntos (47,3 % en canastas de dos, 34,7 % en lanzamientos triples y 78,6 % en tiros libres), con 3,6 asistencias y 1,1 recuperaciones, en más de 21 minutos de juego en la liga turca. Además, 6,8 puntos y 1,9 asistencias, en 18 minutos, en la Eurocup.

Kartal Ozmizrak explicó cómo se siente tras su lesión en el tobillo derecho: «Lo peor que le puede pasar a un deportista es lesionarse. Amas tu trabajo y no puedes llevarlo a cabo. Soy nuevo, tengo que demostrar lo que valgo ayudando a mis compañeros y no puedo hacerlo ahora mismo. Es duro, pero trato de ser positivo y fuerte. Espero poder estar con ellos muy pronto». Además, comentó que se siente «muy emocionado y feliz de poder estar en Santiago y en el Obradoiro. A lo largo de mi carrera siempre tuve como objetivo venir a jugar a España. Por eso estoy muy agradecido por esta oportunidad. Me gustaría haber empezado mejor, sin esta lesión, pero espero poder recuperarme lo antes posible para ayudar a mis compañeros en la pista».

Ozmizrak recordó que cuando habló con Moncho Fernández el entrenador le dijo que el Obra es como una familia. «Para mí lo más importante en un equipo es sentir que formo parte de una familia, no solo de un equipo de baloncesto. Y veo que esto es así aquí en el Obradoiro. Vengo de jugar en Turquía cinco años y me sentía en familia, por eso quería que el cambio fuese también para algo similar en ese sentido. Llegué y comprobé que el Obra es como una familia. Aquí me hicieron sentirme parte de esa familia desde el primer momento».