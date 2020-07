Moncho Fernández: «Veo que vamos en el camino correcto y no estoy nervioso»

0

La Voz de Galicia M. G. REIGOSA

12/07/2020 11:25 h

Moncho Fernández vive el verano más atípico tras la campaña que tuvo que echar el cierre precipitadamente. Espera y no desespera. Sabe que ese es el sino del Obradoiro.

-¿Se le hace raro no estar hoy en Las Vegas?

- Sí, se me hace raro. Eran muchos años yendo a la Liga de Verano en esta época. Y eran once o doce días de 24 horas de baloncesto con el director general, José Luis Mateo.

-¿Cómo va a afectar al proyecto para el nuevo curso?

-Hablamos todos los días, pero no es lo mismo. Nos hemos tenido que adaptar a las nuevas circunstancias, hacer el trabajo desde casa. De todas formas, no es ir a Las Vegas y descubrir jugadores. Se va con mucho trabajo hecho, y eso no ha cambiado.

-¿Va todo según lo previsto a estas alturas?

-Nunca haces previsiones de ese tipo, de a ver si para esta fecha tenemos esto. Los tiempos del mercado no dependen de nosotros.

-Pero queda mucho equipo por hacer, fichajes de peso por llegar.

-Veo que vamos en el camino correcto. Si la pregunta es si estoy nervioso por el avance del proyecto, la respuesta es no. Hay veces que completas en el último momento, otras antes, a veces por el camino... Hasta hace poco la prioridad era la viabilidad del proyecto, que era lo más importante. A partir de ahí, la máquina se acelera.

-De momento un fichaje, el de Ozmizrak. ¿Qué espera de él?

-Espero que sea el jugador que es, que nos aporte todo lo que trae consigo, joven con mucha experiencia en la liga turca con muy buenos equipos, que ha jugado Eurocup y muy joven la Euroliga, que ha tenido grandes entrenadores, que aporte lo que trae él, que es su carácter, dirección de equipo, capacidad para anotar, para el pick and roll...

-¿Es un base con puntos en la mano?

-Es un jugador que puede anotar. Prefiero no compararlo con nadie, pero ha demostrado esa capacidad en muchos partidos. No es unidimensional. Tiene capacidad de pase, puede darle velocidad al juego, ayudar defensivamente... Es muy completo. Creo que es un buen base.

-¿El escolta que falta tendrá que ser un tirador puro?

-No quiero ser esclavo de una respuesta. Será un jugador que pueda aportar, posiblemente, cosas distintas. Tenemos muy buenos tiradores en el equipo. En el baloncesto que nos vamos encontrando es casi una condición sine qua non ser un buen tirador.

-Con el juego interior por completar, ¿al menos uno de los pívots tendrá que ser un baloncestista curtido?

-La experiencia siempre es un grado y ayuda que haya jugadores que la tengan. Pero la juventud de Matt Thomas no la cambio por la experiencia de diez años en la Liga Endesa. Es un valor, pero los principales son la calidad y el potencial.

-Espera una pretemporada que no se sabe cómo va a ser.

-Una pretemporada distinta. Hasta ahora veníamos jugando amistosos de nivel como el torneo de Vilagarcía o el Memorial Quino Salvo. Habrá jugadores que lleguen muy bien y otros que llevarán meses parados. Hay mucha incertidumbre y hay que adaptarse a las circunstancias.

-Y después el cincuenta aniversario, parece que al Obradoiro siempre le tiene que pasar algo.

-Inevitablemente, va a quedar ligado a la temporada posconfinamiento. Como obradoirista, creo que todo el mundo se tiene que sentir reconocido e incluido, en la medida que las circunstancias lo permitan. Pero, sí, la zancadilla del covid ha cambiado muchísimas cosas.